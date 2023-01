Παράξενα

Λάρισα: Το πιο επικό κλείσιμο μαγαζιού έγινε με πέταγμα τραπεζιών και πιάτων (εικόνες)

Θαμώνες του μαγαζιού μαζί με την ιδιοκτησία και τους υπαλλήλους τα… έσπασαν στην κυριολεξία, πετώντας τραπέζια και σπάζοντας πιάτα.

Ήταν 20 χρόνια πριν όταν αυτό το εναλλακτικό οινοφαγείο, τσιπουράδικο, εστιατόριο, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, στέκι του λόφου του Φρουρίου είχε ανοίξει τις πύλες του δειλά δειλά και κατάφερε να μπει στις καρδιές πάρα πολλών Λαρισαίων, όλων των ηλικιών που πέρασαν φανταστικά βράδια, αλλά και μεσημέρια εκεί, με τρελά γλέντια.

Ο λόγος για ένα τοπικό μαγαζί που έβαλε «λουκέτο» την περασμένη Τρίτη το βράδυ και έγινε πραγματικά κοσμοπλημμύρα, με θαμώνες και φίλους του μαγαζιού που μαζί με την ιδιοκτησία και τους υπαλλήλους τα… έσπασαν στην κυριολεξία, πετώντας τραπέζια και σπάζοντας πιάτα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο κόσμος γέμισε την πλατεία στο Φρούριο έξω από το γνωστό μαγαζί και το γλέντι κράτησε μέχρι το πρωί, καθώς όλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν τις μνήμες μέσα τους, για τις όμορφες στιγμές που πέρασαν στο αγαπημένο τους στέκι.

Φαγητό, ποτό, χορός και ζωντανή μουσική με ότι μουσικό όργανο υπάρχει, ήρθαν να θέσουν έναν πολύ όμορφο επίλογο σ’ αυτή την γεμάτη απολαυστικές στιγμές, διαδρομή των είκοσι χρόνων.

Το μεζεδοπωλείο αναγκάστηκε να βάλει «λουκέτο» για γραφειοκρατικούς λόγους κάτι που στενοχώρησε πολύ τόσο τους ιδιοκτήτες, όσο και τους θαμώνες.

