Euroleague - Παναθηναϊκός: ”ανήμπορος” να νικήσει την Μπάγερν

Κακή εμφάνιση για τους "πράσινους", που καταγράφουν το χειρότερι σερί με ήττες στην ευρωπαϊκή ισοτρία της ομάδας.

Με την 5η διαδοχική ήττα του, στο Μόναχο από την Μπάγερν, με 84-68, ο Παναθηναϊκός καταγράφει το χειρότερο σερί στην ευρωπαϊκή ιστορία της ομάδας. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι «πράσινοι» έφτασαν από μία φορά στο 0/4, αλλά πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σερί 0/5, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Euroleague.

Με την άμυνα και την επίθεση του... υπό κατάρρευση, ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ του «Audi Dome», όπου «έπεσε» με συνοπτικές διαδικασίες απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 84-68 από τη γερμανική ομάδα, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, και με την πέμπτη διαδοχική ευρωπαϊκή αποτυχία είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 6-11 και το όνειρο της οκτάδας να παραμένει... απατηλό. Στον αντίποδα, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα «πιάνοντας» στην κατάταξη το «τριφύλλι» (ρεκόρ 6-11).

Αστοχία, με χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και δίχως δημιουργία, ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία τύχη απόψε απέναντι στην Μπάγερν, με το «φάντασμα» του να χάνει από την πρώτη περίοδο την επαφή με την γερμανική ομάδα και να συμβιβάζεται από νωρίς με την αποτυχία, παρά το -δίχως νόημα- ξέσπασμα του Ντουέιν Μπέικον στον επίλογο του αγώνα, όταν σημείωσε σε αυτό το διάστημα τους 16 από τους 18 συνολικά πόντους του.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Όγκουστιν Ρούμπιτ με 23 πόντους, ενώ σπουδαία ήταν η προσφορά του Φρέντι Γκιλέσπι με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από τον Παναθηναϊκό προσπάθησαν οι Ντουέιν Μπέικον (18π.) και Ντέρικ Γουίλιαμς (14π.), αλλά όταν «ξύπνησαν» ήταν πολύ αργά...

Τα δεκάλεπτα: 21-11, 43-28, 61-44, 84-68

