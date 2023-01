Κόσμος

Χιλή: Διάσωση σκύλου που παγιδεύτηκε σε ποταμό (βίντεο)

Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανή την σκυλίτσα, που ήταν παγιδευμένη για ημέρες, σε απόκρημνα βράχια, σε ποταμό.

Δύσκολα θα πίστευε κανείς πως αβοήθητη σκυλίτσα θα επιβίωνε παγιδευμένη για πολλές κρύες ημέρες στα βράχια στο στόμιο του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Χιλής.

Οι άνδρες του λιμενικού, της πυροσβεστικής και του πολεμικού ναυτικού που επιχείρησαν χθες Πέμπτη το πρωί για να σώσουν το μεσαίου μεγέθους θηλυκό σκυλί με μαύρο τρίχωμα στα απόκρημνα βράχια στον Μπιομπίο, 500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, το βάφτισαν Sirena («Γοργόνα»).

Ο πλοίαρχος Νόρμαν Αουμάδα είπε πως η επιχείρηση ήταν δύσκολη, λόγω της κακοκαιρίας, επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και θαλασσοταραχή.

Πάντως πυροσβέστες, λιμενικοί και δύτες μπόρεσαν να την απεγκλωβίσουν, μια μέρα αφού ειδοποιήθηκαν από κατοίκους της Ουαλπέν πως το σκυλί παρέμενε παγιδευμένο για 24ωρα.

Φιλοζωική οργάνωση ανέλαβε να μεταφέρει τη Σιρένα σε κτηνιατρική κλινική και αφού περάσει από εξετάσεις να τη διαθέσει για υιοθεσία.

