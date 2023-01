Παράξενα

Βρετανία: Αλεπού με δύο πόδια έκανε “επίσκεψη” σε σπίτι (βίντεο)

Μία οικογένεια από την Αγγλία τράβηξε σε βίντεο την αλεπού με δύο πόδια, που εθεάθη στην αυλή του σπιτιού της.

Μπροστά σε ένα αλλόκοτο θέαμα βρέθηκε μια οικογένεια από την Αγγλία, που είδε να εισβάλει στην αυλή της μια... δίποδη αλεπού!

Ο Φιλ και η Τζέιν Κάρτερ από το Ντέρμπισαϊρ βιντεοσκόπησαν το ξεχωριστό ζωάκι να ψάχνει για τροφή και να παραμένει για περίπου 45 λεπτά στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας τους.

"We've got a two-legged fox on the lawn"



Family stunned to find a fox with two legs in garden https://t.co/zSPLLYs7iM pic.twitter.com/a4v5FJeeW2 — BBC News (UK) (@BBCNews) January 4, 2023

«Η γυναίκα μου φώναξε "γρήγορα, φέρε το κινητό, έχουμε μια δίποδη αλεπού στην αυλή"» ανέφερε ο Βρετανός.

Εικάζεται πως η αλεπού είτε έχει επιζήσει από κάποιο ατύχημα που της στέρησε τα δύο πίσω πόδια ή έχει γεννηθεί έτσι και έχει κατορθώσει να βρει τον τρόπο να επιβιώσει παρά την αναπηρία της.

