Εύβοια: Σεισμός στα Ψαχνά

Η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζει στην Εύβοια. Το μέγεθος και το εστιακό βάθος του νέου σεισμού.



Συνεχίζεται η μετασεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια με ακόμη μία δόνηση να σημειώνεται στην περιοχή.

Συγκεκριμενα, στις 17:27, σημειώθηκε σεισμός 3,2 Ρίχτερ στα Ψαχνά Ευβοίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται, σύμφωνα με την αναθωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στα 5,5 χλμ ενώ η τοποθεσία είναι 2 χλμ νοτιοανατολικά των Ψαχνών Ευβοίας.

Εν τω μεταξύ, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφορικά με τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ στην Λέσβο τα ξημερώματα του Σαββάτου, αλλά και με την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων εβδομάδων στην Εύβοια.

Συγκεριμένα, μιλώντας για την Εύβοια μετά και την δόνηση των 4,2 Ρίχτερ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «έχουμε σε εξέλιξη τρεις ανεξάρτητες σεισμικές εστίες, δεν είναι οι μεν μετασεισμοί των δε. Οι εστίες στα νότια, στα Ψαχνά και στο βορειοανατολικό τμήμα είναι σε σημαντικές αποστάσεις μεταξύ τους. Είναι σε παράλληλη εξέλιξη η δραστηριότητα και στις τρεις σεισμικές εστίες».

