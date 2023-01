Κοινωνία

Αιγάλεω: “Λουκέτο” και έξωση στο Δημοτικό Σχολείο του Ζαμπέτα

Για δεύτερη φορά στην τρέχουσα σχολική χρονιά, οι μαθητές βρήκαν κλειστές τις πόρτες του σχολείου. Οργισμένοι είναι οι γονείς για τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στα παιδιά.

Για δεύτερη φορά την τρέχουσα σχολική χρονιά βρήκαν κλειδωμένο το σχολείο τους οι μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου, στο Αιγάλεω.

Τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μάθημα καθώς έχει γίνει έξωση από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, τους κληρονόμους του συνθέτη Γιώργου Ζαμπέτα, οι οποίοι έχουν δικαστική απόφαση υπέρ τους.

Παρόμοια αναστάτωση είχε προκληθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο, οπότε τα παιδιά είχαν αναγκαστεί να κάνουν προσευχή… στον δρόμο.

Οι κλειστές πόρτες έχουν εξοργίσει τους γονείς των μαθητών και περιμένουν να εκτελεστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για απαλλοτρίωση του κτηρίου, όμως οι διαδικασίες καθυστερούν.

«Μέχρι να κυλήσει η διαδικασία της απαλλοτρίωσης, δεν αναιρείται η απόφαση του δικαστηρίου» δήλωσε ο Δήμαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας, με τους μαθητές ωστόσο να είναι ξεκρέμαστοι.

Ο Δήμαρχος ανέφερε πως ο σχεδιασμός είναι να μην επιστρέψουν για τρεις ημέρες τα παιδιά στο σχολικό κτήριο και μετά να κάνουν μαθήματα σε άλλο σχολικό κτήριο, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, ώστε προσωρινά να συνεχίσουν εκεί τα μαθήματα τους.

