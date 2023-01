Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: αλεπάλληλες ιώσεις, αυτισμός και καρκίνος του πνεύμονα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα η θεματολογία των δύο εκπομπών υγείας και ευεξίας, που θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου, στις 10:00

Ποια είναι τα πρώιμα «σημάδια» αυτισμού στα παιδιά από 6 μηνών έως 2 ετών;

5 τρόποι για να μειώσουμε αισθητά τη ζάχαρη που καταναλώνουμε.

Κρανιακή οστεοπαθητική κατά του χρόνιου πόνου.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Δημοτικό Γηροκομείο Ηλιούπολης «Αγία Ταβιθά» - Εκεί που βρίσκουν σπίτι οι ηλικιωμένοι σε ανάγκη.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου, στις 10:00

Αλλεπάλληλες ιώσεις: Γιατί αρρωσταίνουμε συνέχεια και πώς θα θωρακιστούμε;

Ειδικές κινήσεις για να βγάζουν τα μωρά τα φλέματα πιο εύκολα.

Πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα: Ποια είναι τα συμπτώματα που χτυπούν συναγερμό;

Η σωστή αντίδραση στην αδικία που βιώνουμε στη ζωή μας.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν υιοθετήσουμε έναν παπαγάλο.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος