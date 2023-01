Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήσεις τουρκικών F-16 στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην τακτική των υπερπτήσεων πάνω από τα ελληνικά νησιά επιμένει η Τουρκία.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, στις 15:22 πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 32.000 πόδια.

Στη συνέχεια, στις 15:51, το ίδιο ζεύγος τουρκικών μαχητικών πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη Ζουράφα στα 31.000 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του

Σάμος - Κηδεία Ειρηναίου: Πλήθος κόσμου για τον πρώην πατριάρχη Ιεροσολύμων (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Νέο σποτ για τη τον κατώτατο μισθό και την εργασία (βίντεο)