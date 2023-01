Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο είναι το “ιερό βιβλίο” μας

Ποιο μήνυμα για την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, από την Αφρική, όπου πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία.

Με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και της ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Ακτή του Ελεφαντοστού, στο πλαίσιο τριήμερης περιοδείας στη Δυτική Αφρική. Σε δηλώσεις του πριν από το γεύμα εργασίας με την υπουργό Εξωτερικών της Ακτής Ελεφαντοστού, Κάντια Κάμαρα στο Αμπιτζάν, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ακτής του Ελεφαντοστού μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω και υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα για την ενίσχυσή τους. «Η γεωγραφική μας εγγύτητα και οι αλληλένδετες προκλήσεις, όπως η μετανάστευση, η τρομοκρατία, η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη, η ανάγκη για τη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής για τους πολίτες μας, καθιστούν την Ακτή Ελεφαντοστού έναν πολύ σημαντικό εταίρο για εμάς» σημείωσε.

Έμφαση έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών στο γεγονός πως η Ακτή του Ελεφαντοστού είναι μέλος της ομάδας των φίλων της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), διαβλέποντας μεγάλο πεδίο συνεργασίας. «Για την Ελλάδα, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι το ιερό ευαγγέλιο, το ιερό βιβλίο της εξωτερικής μας πολιτικής. Και είμαστε ευτυχείς να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε με χώρες και ηγέτες που έχουν την ίδια προσέγγιση με εμάς» διαμήνυσε ο Νίκος Δένδιας.

Αναφερθείς στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε πως έκανε λάθος η ανθρωπότητα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικά η Ευρώπη, που ζούσε με την ελπίδα ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει. «Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας δίνει όλο και περισσότερη αποφασιστικότητα, προκειμένου να δημιουργήσει ένα παράδειγμα που θα δείχνει ότι οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ο μη σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας των χωρών, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα» υπογράμμισε και επαίνεσε την Ακτή Ελεφαντοστού για την «ξεκάθαρη και με αρχές στάση απέναντι σε αυτή την παράνομη εισβολή σε μια κυρίαρχη χώρα».

Παράλληλα, παρατήρησε πως η Ακτή του Ελεφαντοστού είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Αφρική. Εκφράζοντας το ενδιαφέρον της Ελλάδας να εξετάσει πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε πως η χώρα μας έχει σημαντική εμπειρία στον τουρισμό, στις κατασκευές, τόσο σε αστικά όσο και σε αγροτικά έργα, στην παραγωγή προηγμένων δομικών υλικών, στην παραγωγή ενέργειας, ιδίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, στην τεχνολογία πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών και στις υπηρεσίες υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρηματικές τους κοινότητες θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν επιτυχημένα έργα.

Εν συνεχεία, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ναυτική δύναμη. «Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο» δήλωσε, αναφέροντας ενδεικτικά πως το 50% των εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία μεταφέρονται με πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας. Σε ό,τι αφορά τον Κόλπο της Γουινέας, επισήμανε πως αποτελεί πολύ σημαντική θαλάσσια διαδρομή, τονίζοντας πως η ασφάλειά του είναι πολύ ψηλά στην ελληνική ατζέντα.

Περαιτέρω, εξέφρασε την εκτίμηση της Ελλάδας για τη συμφωνία κοινής υποστήριξης αναφορικά με τις υποψηφιότητες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: η Ελλάδα υποστήριξε την υποψηφιότητα της Ακτής του Ελεφαντοστού την περίοδο 2018-2019 και η Ακτή Ελεφαντοστού θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Ελλάδας για την περίοδο 2025-2026.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, ο Νίκος Δένδιας διατύπωσε τη βούληση της Ελλάδας να συνεργαστεί με την Ακτή του Ελεφαντοστού στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, στον οποία η χώρα μας έγινε μέλος το 2006.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες της ΕΕ στην Αφρική, τονίζοντας πως η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της θέλει να συνεργαστεί με την Ακτή του Ελεφαντοστού μέσω της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη». «Η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει περισσότερο την Αφρική. Και επίσης, η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι η Αφρική δεν είναι μια μακρινή ήπειρος» σημείωσε.

Τέλος, δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον Πρόεδρο της Ακτής Ελεφαντοστού για τον «υπεύθυνο, σοφό και επιτυχημένο» χειρισμό του στην κρίση των 49 στρατιωτών που κρατούνταν επί μήνες από τις αρχές του Μάλι.

Σημειώνεται πως κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, υπεγράφησαν δύο μνημόνια μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ακτής του Ελεφαντοστού: Μνημόνιο Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις και Μνημόνιο Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τομέα της Διπλωματικής Κατάρτισης. Κατόπιν, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Νίκος Δένδιας και Κάντια Καμαρά, αντάλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην οικονομία, τις επενδύσεις, τη γεωργία, τον τουρισμό και εξέτασαν τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας της Ακτής του Ελεφαντοστού.

Μετά το πέρας της συνάντησης με την ομόλογό του της Ακτής του Ελεφαντοστού, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στο Αμπιτζάν με τον αντιπρόεδρο και στελέχη της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (AfDB), με τους οποίους συζήτησε τις δραστηριότητες της τράπεζας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο στην Αφρική. Επίσης, συναντήθηκε με τον πρωτοπρεσβύτερο Ιερεμία, αρχιερατικό επίτροπο Ακτής Ελεφαντοστού και Μπουρκίνα Φάσο.

