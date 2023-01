Κοινωνία

Μοσχάτο - Απαγχονισμός: Ομολόγησε το έγκλημα η 47χρονη

«Εγώ του έσπρωξα το καρεκλάκι και κρεμάστηκε», ομολόγησε στους αστυνομικούς. Η οικονομική διαφορά που είχαν και ο καυγάς που προηγήθηκε.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης με τον άντρα που βρέθηκε χθες Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα απαγχονισμένος μέσα στο διαμέρισμα του στο Μοσχάτο, προχώρησαν οι Αρχές.

Η 47χρονη που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα του 50χρονου συμβούλου επενδύσεων, υποστήριξε αρχικά ότι βρέθηκε εκεί για να επιλύσουν μια οικονομική διαφορά που είχαν.

Κατά τη διάρκεια της κράτησης της όμως, φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις και σήμερα το πρωί ομολόγησε τη συμμετοχή της στον θάνατο του 50χρονου.

Όπως είπε στις Αρχές, είχε μια έντονη λογομαχία με το θύμα για την οικονομική της διαφορά με το θύμα και επιχείρησε να τον πνίξει με ένα κορδόνι. Ισχυρίζεται επίσης, ότι το θύμα είχε σχεδιάσει να βάλει τέλος στη ζωή του και είχε ετοιμάσει έναν αυτοσχέδιο βρόγχο που τον είχε κρεμάσει από ένα μονόζυγο.

Η 47χρονη φέρεται να τον παρότρυνε να προχωρήσει στην αυτοκτονία κι όταν αυτός έβαλε το κεφάλι του στη θηλιά εκείνη κλώτσησε το καρεκλάκι πάνω στο οποίο είχε ανέβει ο 50χρονος, με αποτέλεσμα τον θάνατο του.

Η καθ΄ομολογία δράστης θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα στα δικαστήρια Πειραιά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, από την αυτοψία που έκαναν στο σπίτι έχουν διαπιστώσει ότι οι περιγραφές τα συνάδουν με όσα έχει ομολογήσει, αλλά περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση που προκειμένου να σιγουρευτούν για τις συνθήκες θανάτου του θύματος.

