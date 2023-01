Οικονομία

10ετές ομόλογο: Μεγάλη υπερκάλυψη - Πόσα χρήματα άντλησε η Ελλάδα

Πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού ήταν η προσφορά κεφαλαίων από επενδυτές, ικανοποιώντας το οικονομικό επειτελείο. Πως διαμορφώνεται το επίτοκιο.

Με ισχυρή υπερκάλυψη και μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το αρχικό guidance ολοκληρώθηκε η δημοπρασία 10ετούς ομολόγου που διοργάνωσε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ.

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε τελικώς 3,5 δισ. ευρώ από την έκδοση προσφορές να διαμορφώνονται στα 21,9 δισ. ευρώ και τον υπουργό Οικονομικών να κάνει λόγο για επιτυχημένη έκδοση τόσο ως προς τη ζήτηση όσο και ως προς την ποιότητα των κεφαλαίων. , με τιςκαι τον υπουργό Οικονομικών να κάνει λόγο για επιτυχημένη έκδοση τόσο ως προς τη ζήτηση όσο και ως προς την ποιότητα των κεφαλαίων.

Τα βιβλία άνοιξαν το πρωί, με το αρχικό guidance να διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,5% περίπου . Ωστόσο, το επιτόκιο μειώθηκε λόγω και της ισχυρής προσφοράς, στο Mid Swaps + 170 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,45% περίπου, για να μειωθεί εκ νέου κατά 5 μονάδες βάσης, στο 4,4%.

H προηγούμενη έκδοση δεκαετών ομολόγων ήταν ένα χρόνο πριν (19/01/2022) με κουπόνι 1,75% και επιτόκιο 1,836%, συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ και οι συνολικές προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.

Οι συνθήκες στην αγορά ομολόγων, ωστόσο, έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η τρέχουσα απόδοση του δεκαετούς τίτλου προσεγγίζει το 4,136% ή 3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σχέση με τη μέση απόδοση του ομολόγου την τελευταία διετία, που ήταν στο 1,23%. Οι αποδόσεις συνολικά των ομολόγων στις παγκόσμιες αγορές, οδηγούμενες και από τις αποδόσεις των αμερικανικών αλλά και των γερμανικών ομολόγων και των αποφάσεων των Fed και ΕΚΤ, βρίσκονται πολύ υψηλότερα.

Σε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, αναφέρεται «Η Ελλάδα προχώρησε σήμερα στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, ανοίγοντας την αυλαία του δανειακού προγράμματος για το 2023. Η έκδοση ήταν επιτυχής. Ως προς τη ζήτηση, την ποιότητα των κεφαλαίων και το κόστος δανεισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα στο διεθνές περιβάλλον. Η Κυβέρνηση, και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κινούμαστε με αποφασιστικότητα και διορατικότητα, συνεκτιμώντας τις υφιστάμενες και μελλοντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ακολουθούμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να στηρίζουμε, γενναία, για όσο χρειαστεί, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

