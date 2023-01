Life

Στέλιος Ρόκκος: Η υπόσχεση που έδωσε στη σύζυγό του μετά την περιπέτεια της υγείας του

Ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε με έμφραγμα του μυοκαρδίου και βγήκε από το νοσοκομείο λίγες μέρες μετά. Η συγκινητική ανάρτηση της Λελέ Γκόφα.

Τέλος καλό όλα καλά για το αγαπημένο τραγουδιστή Στέλιο Ρόκκο μετά την περιπέτεια υγείας που είχε.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Στέλιος Ρόκκος μεταφέρθηκε εκτάκτως το Σάββατο 14 Ιανουαρίου από τη Λήμνο σε νοσοκομείο της Αθήνας, με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο καλλιτέχνης υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου με διάνοιξη της δεξιάς αρτηρίας, ενώ πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο κι είναι καλά στην υγεία του.

Στις 19 του μήνα, ο τραγουδιστής πήρε εξιτήριο και η σύζυγό τους, Λελέ Γκόφα προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram.

Μέσα από το προφίλ της, ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ο Στέλιος Ρόκκος την κρατά αγκαλιά και εκείνη έχει κλειστά τα μάτια της.

Στη λεζάντα έγραψε: «Έδωσε υπόσχεση !!!!! Δεν θα με τρομάξει ποτέ ξανά. Σπιτι μας τώρα».

