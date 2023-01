Παράξενα

Κακοκαιρία - Τήνος: Η στιγμή που κύμα “καταπίνει” καβοδέτες στο λιμάνι (βίντεο)

Βίντεο δείχνει την μάχη των καβοδετών με τους ανέμους και τα κύματα στο λιμάνι της Τήνου για να δέσουν το πλοίο της γραμμής.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν τις τελευταίες ώρες στα πελάγη, δυσκολεύουν το έργο τόσο των πλοιάρχων, όσο και των καβοδετών, οι οποίοι τραβάνε τον… δικό τους Γολγοθά, κάθε φορά που ο καιρός δείχνει τα… δόντια του.

Βίντεο που δείχνει τη σημερινή υπεράνθρωπη προσπάθεια των καβοδετών, στο λιμάνι της Τήνου, να δέσουν το πλοίο της γραμμής, εξασφάλισε το cyclades24.

Σήμερα (20/01), το Blue Star Paros προσέγγισε το λιμάνι της Τήνου, για το καθιερωμένο δρομολόγιό του, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι, δυσκόλεψαν πολύ το έργο των καβοδετών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, επτά καβοδέτες προσπαθούν να μαζέψουν το σχοινί από το πλοίο, παλεύοντας με τους ανέμους και τα κύματα. Ωστόσο την ίδια ένα μεγάλο κύμα τους ρίχνει κάτω, κάτι που δεν τους πτόησε να επιστρέψουν και να προσπαθήσουν ξανά.

