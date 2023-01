Life

Τηλεθέαση - “VINYΛΙΟ”: Σάρωσε το αφιέρωμα στην εποχή ΠΑΣΟΚ

Επιστροφή με σαρωτικά νούμερα τηλεθέασης και χαμό στο twitter έκανε η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, το «VINYΛΙΟ».

Χθες, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση έβαλαν τα ζιβάγκο τους και γύρισαν τον χρόνο πίσω, με ένα πολύ δυνατό flashback στην εποχή του ΠΑΣΟΚ, 1981-1996.

Η πρώτη εκπομπή του «VINYΛΙΟΥ», για το 2023, έκανε αίσθηση στο τηλεοπτικό κοινό που την εκτόξευσε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης και την αποθέωσε στο Twitter, δίνοντάς της, γι’ άλλη μια φορά, την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 25,5% και 11 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Το μοναδικό αφιέρωμα του Αντώνη, του Γιάννη και του Χρήστου, παρακολούθησαν 2.200.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1΄, ενώ σε τέταρτο η εκπομπή σημείωσε 27%.

Στο Twitter, τα σχόλια των χρηστών ήταν χιλιάδες, με το hastang #vinylio να είναι #1 trend καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και μετά.

Αυτό το νοσταλγικό ταξίδι τα είχε όλα: την εμφάνιση του σκηνοθέτη Τάσου Μπιρσίμ, χρόνια στενού συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου που έκανε πολλές αποκαλύψεις, αναφορές σε προσωπικότητες, γεγονότα, φωτογραφίες και παρασκήνιο εκείνης της εποχής.

