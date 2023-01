Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: Κλήρωση για 125000 voucher

Πότε θα γίνει η κλήρωση για τους νέους δικαιούχους. Μέχρι πότε μπορούν να κάνουν χρήση του βοηθήματος. Όσα πρέπει να ξέρετε.

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου του 2023 θα γίνει η 3η κλήρωση του Προγράμματος "Τουρισμός για Όλους" που αφορά 125.000 νέους δικαιούχους, φτάνοντας έτσι τους 400.000 συνολικά μόνο για εφέτος. Αυτό τονίζει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη υπογραμμίζοντας ότι οι ψηφιακές κάρτες μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου, οπότε καλό θα ήταν οι δικαιούχοι να σπεύσουν να τις αξιοποιήσουν, όπως σημειώνει.

Εστιάζοντας στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους", η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 20-21 ως ένα μέτρο στήριξης του τουρισμού μέσα στην πανδημία, και μέσω αυτού εξαργυρώθηκαν 19 εκατ. ευρώ από 200.000 δικαιούχους.

Μάλιστα το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους" του Υπουργείου Τουρισμού έχει διπλό στόχο: πρώτον, την στήριξη -σε εποχές παγκόσμιων κρίσεων- των συμπολιτών μας, και δεύτερον την επέκταση της τουριστικής κίνησης σε όλη τη χώρα και σε όλο το έτος, ανάφερε η κ. Ζαχαράκη.

Φέτος, όπως τονίστηκε, το πρόγραμμα αναβαθμίστηκε σημαντικά. Πλέον χορηγείται με ψηφιακή κάρτα στο κινητό μας τηλέφωνο, ενώ η επιδότηση ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά δικαιούχο, και 200 ευρώ για ΑΜΕΑ συμπολίτες μας. Καλύπτει διαμονή σε κάθε προορισμό της χώρας, και για το σύνολο των χειμερινών μηνών, συμβάλλοντας έτσι στην πολυπόθητη επέκταση της σεζόν, ενώ μεριμνήσαμε ώστε οι επιχειρήσεις να πιστώνονται τα χρήματα άμεσα, σημειώνει η υφυπουργός.

Το πρόγραμμα για το 2022-2023 έχει προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 64 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που στα 4,5 χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε χορηγηθεί ποτέ αντίστοιχη επιδότηση διαμονής από το Υπουργείο Τουρισμού, σημειώνει η κ. Ζαχαράκη.

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη του προγράμματος, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον ότι ενισχύθηκαν ιδιαίτερα εναλλακτικοί προορισμοί και η ενδοχώρα. Κορυφαίες συνολικά περιφέρειες ήταν αυτές της Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Αττικής και Θεσσαλίας, ενώ τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή τους χειμερινούς μήνες εμφάνισαν η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο. Από προορισμούς ειδικότερα ξεχώρισαν οι μεγάλες πόλεις (Θεσσαλονίκη-Αθήνα), αλλά και πιο εναλλακτικές επιλογές (όπως Τολό, Πάργα, Γιάννενα, Αιδηψός, Θάσος, Καλάβρυτα, Καστοριά).

"Στο Υπουργείο Τουρισμού παραμένουμε προσηλωμένοι στην δέσμευση της κυβέρνησης για έμπρακτη και στοχευμένη στήριξη των Ελλήνων πολιτών, και σχεδιάζουμε ήδη την συνέχιση του προγράμματος και στο μέλλον, βελτιώνοντας το διαρκώς, προς όφελος των δικαιούχων του, άλλα και του ελληνικού τουρισμού συνολικά", τονίζει η κυρία Ζαχαράκη.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι των voucher

Όσοι δικαιούχοι του προγράμματος κληρωθούν την 30η Ιανουαρίου, πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε άυλη ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της όποια χρονική στιγμή επιθυμεί ο δικαιούχος μέχρι 30/6/2023.

Παράλληλα κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στο Πρόγραμμα και ενεργοποίησης της άυλης προπληρωμένης κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος κινητού τηλεφώνου. Από τη στιγμή όμως που ενεργοποιείται η άυλη προπληρωμένη κάρτα, για να χρησιμοποιηθεί σε τερματικό POS, θα πρέπει να έχει συνδεθεί σε υπηρεσίες Apple Pay ή Google Pay και να χρησιμοποιείται από smartphone που υποστηρίζει συναλλαγές NFC. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποβολή των στοιχείων της σε κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους παρόχων διαμονής χωρίς χρήση τεχνολογίας NFC. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε κινητό μπορεί να εισαχθεί για τη διενέργεια συναλλαγών μόνο μία άυλη χρεωστική κάρτα!

Επίσης πρέπει να γνωρίζουν ότι η άυλη ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα είναι ατομική και μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2023. Σε ό,τι αφορά τυχόν περιορισμούς, τονίζεται ότι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ούτε στον αριθμό των διανυκτερεύσεων, ούτε στην περίοδο που ο δικαιούχος θα επιλέξει να κάνει χρήση της ατομικής του ψηφιακής επιταγής. Μοναδική προϋπόθεση είναι το συνολικό ποσό της ανέπαφης πληρωμής να μην υπερβαίνει τα 150 ευρώ (ή τα 200 ευρώ για ΑμεΑ). Δεν υπάρχει, επίσης, κάποιος γεωγραφικός περιορισμός, καθώς στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας.

Παράδειγμα δαπάνης του ποσού του προγράμματος

Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό των 150 ευρώ εφάπαξ, μπορεί όμως να «σπάσει» το συνολικό ποσό και να το χρησιμοποιήσει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με όποιον τρόπο επιθυμεί. Για παράδειγμα, μπορεί να δαπανήσει 50 ευρώ για τη διαμονή του σε κάποιο κατάλυμα κατά τους θερινούς μήνες και τα υπόλοιπα 100 ευρώ να τα χρησιμοποιήσει για τον ίδιο σκοπό το φθινόπωρο, τον χειμώνα, την επόμενη άνοιξη ή στις αρχές του επόμενου καλοκαιριού. Έτσι, το Πρόγραμμα συμβάλλει και στον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου σε δώδεκα μήνες τον χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω email tourism4all2022@ktpae.gr

