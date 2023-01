Υγεία - Περιβάλλον

Επείγουσα αεροδιακομιδή νεογέννητου με σπάνιο πρόβλημα στην καρδιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Γέφυρα ζωής" για το νεογέννητο. Μεταφέρθηκε με C130 στην Αθήνα. Το βίντεο από Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Μία "γέφυρα ζωής" στήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου για ένα βρέφος λίγων ημερών, το οποίο χρειάστηκε να διασωληνωθεί, καθώς διαγνώστηκε σοβαρό και σπάνιο πρόβλημα στην καρδιά του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του "Χαμόγελου του Παιδιού", σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ σε αεροδρόμιο.

Η αεροδιακομιδή του πραγματοποιήθηκε με C-130 από την βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα.

Το βίντεο από Το Χαμόγελο του Παιδιού":

«Γέφυρα σωτήριας με θερμοκοιτίδα στο ασθενοφόρο μας με την άριστη συνεργασία του ΕΚΑΒ για ένα μωρούλι ημερών, διασωληνωμενο με σοβαρό και σπάνιο πρόβλημα στην καρδούλα του. Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με C-130 από την βόρεια Ελλάδα στην Αθήν με την άριστη συνεργασία του ΕΚΑΒ. Να ευχηθούμε όλοι περαστικά».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Νίκαια: ο δράστης ενημέρωσε την Αστυνομία

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Το ραντεβού θανάτου και το “δόλωμα”

Σεισμός στα Καμένα Βούρλα