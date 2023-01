Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Σε ιδιωτικές κλινικές οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ράντζα

Τι απαντά για την κατάσταση στο ΕΣΥ, τις ελλείψεις φαρμάκων, τους γιατρούς του δημοσίου, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης απαντά σε όλα με μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Μιλώντας στο ethnos.gr απαντά για την κατάσταση στο ΕΣΥ, για τα φάρμακα, για τους γιατρούς του δημοσίου που θα εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για όλη την πολιτική επικαιρότητα. Παράλληλα, εξαπολύει πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων και τις βολές που δέχεται ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωσταντίνος Φλώρος, καθώς όπως δηλώνει: «Ο στρατηγός δέχεται περισσότερο πόλεμο από τον ΣΥΡΙΖΑ παρά από την Τουρκία».

Επίσης δίνει τη δική του απάντηση για τη ρύθμιση που θα αποκλείσει από τη Βουλή το ναζιστικό κόμμα του Κασιδιάρη, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη σημειώνοντας ότι είναι «κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ».

Σε ό,τι αφορά στις εκλογές υπογραμμίζει ότι υπάρχουν δύο επιλογές, είτε να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε η χώρα να κυβερνηθεί από «ένα έκτρωμα με όλα τα άλλα κόμματα μαζί».

Πώς θα εξαλειφθούν τα ράντζα

Σε ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες θα συνεργασθούν 3 μεγάλα δημόσια νοσοκομεία θα μεταφέρονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ράντζα, αποκαλύπτει ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Πλεύρης αποδίδει την αύξηση των ράντζων στο ΕΣΥ στην έξαρση των ιώσεων και της γρίπης που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εξηγεί ποιο σχέδιο θα ακολουθήσει για να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς.

Ταυτόχρονα σημειώνει ότι το σχέδιο του είναι να θέσει σε εφημερία όλα τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των Νοσοκομείων ώστε να μεταφέρονται τα επείγοντα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι γιατροί του ΕΣΥ

Σε ό,τι αφορά στους γιατρούς του ΕΣΥ που σύντομα θα μπορούν να εργάζονται και επίσημα στον ιδιωτικό τομέα, εξηγεί ότι θα θέσει σε εφαρμογή ένα ηλεκτρονικό «μάτι», καθώς όλα τα χειρουργεία που θα γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία θα ελέγχονται κεντρικά από το υπουργείο Υγείας με ψηφιακό σύστημα το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο.

Πάντως τις επόμενες ημέρες αναμένεται όπως λέει ο κ.Πλεύρης να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις που θα δίνουν τις λεπτομέρειες για το πώς θα εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα οι γιατροί του ΕΣΥ, αλλά και πώς θα μπορούν να ανοίγουν ιδιωτικά ιατρεία.

Ευελπιστεί πάντως ότι όσοι ανοίξουν το δικό τους ιατρείο θα γίνουν και προσωπικοί γιατροί αναλαμβάνοντας έως 800 ασθενείς τους οποίους θα πρέπει να εγγράψουν στη λίστα τους ώστε να τους παρακολουθούν ιατρικά.

Ο Θάνος Πλεύρης διαβεβαιώνει ότι δεν προτίθεται ούτε αυτός αλλά ούτε η κυβέρνηση να κλείσουν νοσοκομεία, αλλά αναμένεται να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις κλινικών ειδικά εκείνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία. Στο μέλλον όμως θα επιχειρήσει να μετατρέψει όπου είναι εφικτό, τα νοσοκομεία σε ΝΠΙΔ.

Τα φάρμακα

Σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων επισημαίνει ότι σταδιακά η αγορά εξομαλύνεται, ενώ ξεκαθαρίζει από την πλευρά του ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα πριν προκύψει το πρόβλημα στην ελληνική αγορά.

Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι είναι σε διαδικασία επιβολής προστίμων σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες δεν διέθεταν το προβλεπόμενο απόθεμα φαρμάκων.

Οι εκλογές

Πριν από τις εκλογές πάντως προτίθεται να προκηρύξει 750 θέσεις μόνιμων γιατρών και 4000 θέσεις για νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ θα προωθήσει και νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις πριν κλείσει η Βουλή.

Σε ό,τι αφορά πάντως τι ίδιες τις εκλογές, ο υπουργός Υγείας …χτυπάει ξύλο μπροστά σε ένα μάλλον απίθανο ενδεχόμενο να πρέπει η ΝΔ να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απορρίπτει ένα τέτοιο σενάριο με το ΠΑΣΟΚ καθώς θεωρεί ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την άλλη εξαπολύει πυρά κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο για την υπόθεση με τις βολές κατά του αρχηγού ΓΕΕΘΑ όσο και για τη στάση που τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ με την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου.

Σχετικά με το κόμμα του Κασιδιάρη αναρωτιέται γιατί τα κόμματα της Αριστεράς αρνούνται να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στη ρύθμιση, ενώ απαντά εάν πράγματι η ΝΔ θα έχει πολιτικά οφέλη από τον αποκλεισμό του ναζιστικού κόμματος από τη Βουλή.

Πηγή: ethnos.gr

