Πόλεμος στην Ουκρανία: Πόσοι είναι οι νεκροί Ρώσοι - Πόσοι Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί

Θλιβερός ο απολογισμός της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των μαχών που συμπληρώνουν 11 μήνες.

Μέσα σε σχεδόν έναν χρόνο συγκρούσεων, ο πόλεμος στην Ουκρανία μετρά κάπου 180.000 νεκρούς ή τραυματίες στις τάξεις του ρωσικού στρατού και 100.000 στην ουκρανική πλευρά, χωρίς να υπολογίζονται οι 30.000 άμαχοι που σκοτώθηκαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Κυριακή από τον αρχηγό του νορβηγικού στρατού.

"Οι ρωσικές απώλειες αρχίζουν να πλησιάζουν τους 180.000 στρατιώτες νεκρούς ή τραυματίες", δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Νορβηγίας Αϊρίκ Κριστόφερσεν σε συνέντευξή του στο δίκτυο TV2, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση των στοιχείων αυτών.

"Οι απώλειες της Ουκρανίας πιθανόν να ξεπερνούν τους 100.000 νεκρούς ή τραυματίες. Επιπλέον, η Ουκρανία έχει σχεδόν 30.000 άμαχους που σκοτώθηκαν σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο", πρόσθεσε ο Νορβηγός στρατηγός.

Η Ρωσία και η Ουκρανία δεν έχουν δώσει αξιόπιστους απολογισμούς για τις απώλειές τους εδώ και μήνες.

Τον Νοέμβριο, ο αρχηγός του αμερικανικού στρατού Μαρκ Μίλεϊ είχε δηλώσει ότι ο ρωσικός στρατός είχε υποστεί απώλειες που ξεπερνούσαν τους 100.000 νεκρούς ή τραυματίες, με έναν "πιθανόν" παρόμοιο απολογισμό στην ουκρανική πλευρά.

Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητη πηγή.

Παρά τις βαριές απώλειές της, "η Ρωσία είναι σε θέση να συνεχίσει (τον πόλεμο) για αρκετό καιρό", επιβεβαίωσε την Κυριακή και ο αρχηγός του νορβηγικού γενικού επιτελείου, επικαλούμενος τις δυνατότητες επιστράτευσης και παραγωγής όπλων της Μόσχας.

"Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι αν η Ουκρανία θα μπορέσει να κρατήσει τη ρωσική πολεμική αεροπορία εκτός του πολέμου, καθώς μέχρι τώρα αυτή κρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό έξω "χάρη στην ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα".

Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών βομβαρδισμών τους τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκε με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Νορβηγός στρατηγός κάλεσε επίσης να παραδοθούν γρήγορα άρματα μάχης στην Ουκρανία, ένα θέμα που δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής κυρίως λόγω της στάσης της Γερμανίας.

"Αν πρέπει να περάσουν στην επίθεση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα χρειάζονται γρήγορα", δήλωσε ο Αϊρίκ Κριστόφερσεν στο TV2.

Παρά τις πιεστικές εκκλήσεις της Ουκρανίας και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, το Βερολίνο αρνήθηκε την Παρασκευή να προμηθεύσει τα γερμανικής κατασκευής άρματα μάχης Leopard στο Κίεβο.

Αυτά τα βαριά άρματα μάχης εξοπλίζουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Νορβηγία, αλλά η παράδοσή τους στην Ουκρανία εξαρτάται θεωρητικά από την έγκριση της Γερμανίας.

