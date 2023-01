Κόσμος

Τυνησία: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε δημόσιο χώρο (βίντεο)

Η αυτοπυρπόληση του άνδρα στην Τυνησία ξυπνά μνήμες της Αραβικής Άνοιξης.



Τυνήσιος πέθανε χθες Κυριακή μετά την αυτοπυρπόλησή του, ανέφεραν κάτοικοι και μέσα ενημέρωσης της χώρας, θυμίζοντας την αυτοπυρπόληση του 2010 που πυροδότησε την πρώτη από τη σειρά εξεγέρσεων στην περιοχή που βαπτίστηκαν «Αραβική Άνοιξη».

Τον Δεκέμβριο του 2010, ο πλανόδιος πωλητής Μοχάμεντ Μπουαζίζι αυτοπυρπολήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον κατατρεγμό του από την αστυνομία.

Ο θάνατός του ξεσήκωσε την Τυνησία κι αποτέλεσε καταλύτη της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει άνδρα να αυτοπυρπολείται το βράδυ προχθές Σάββατο στην επαρχία Ναμπέλ (βορειοανατολικά).

Ο άνδρας πέθανε αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Mosaique FM, επικαλούμενος αξιωματούχο της επαρχίας που δεν κατονόμασε.

Ο λόγος του απονενοημένου διαβήματος δεν είναι σαφής. Ο πατέρας τριών παιδιών αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και οικογενειακά προβλήματα, σύμφωνα με τον Μοζαΐκ. Υπήρχαν επίσης ζητήματα στη δουλειά του και η αυτοκτονία του αποτελούσε πράξη διαμαρτυρίας, σύμφωνα με κατοίκους.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο.

Η αυτοκτονία προστέθηκε σε σειρά ακραίων μορφών διαμαρτυρίας από απελπισμένους Τυνήσιους. Αρκετοί αυτοπυρπολήθηκαν μπροστά σε κρατικούς θεσμούς εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Η Τυνησία, που χαρακτηριζόταν μέχρι πρότινος το μοναδικό δημοκρατικό «success story» της Αραβικής Άνοιξης, έχει βυθιστεί σε πολιτικοοικονομική κρίση.

