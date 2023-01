Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Από “κεραυνοβόλο μυοκαρδίτιδα” πέθανε 40χρονη

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος 40χρονης. Τι είναι η "κεραυνοβόλος μυοκαρδίτιδα".



Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος 40χρονης, μητέρας 3 παιδιών, η οποία νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ. Αιτία θανάτου της άτυχης 40χρονης η «Κεραυνοβόλος μυοκαρδίτιδα», σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος που η μητέρα είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο ήταν μια λοίμωξη του αναπνευστικού που προκλήθηκε από κάποιου κρυολόγημα ή ίωση που την ταλαιπωρούσε από πριν, για αυτό και αναζητούνται με εργαστηριακές εξετάσεις τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, «η γυναίκα διεκομίσθη στο νοσοκομείο με κεραυνοβόλο μυοκαρδίτιδα, μετά από εμπύρετο λοίμωξη. Το αίτιο της λοίμωξης είναι υπό διερεύνηση. Έχουν αποκλειστεί η γρίπη, ο κορωνοϊός και ο RSV. Η κεραυνοβόλος μυοκαρδίτιδα, είναι μία σπάνια μορφή μυοκαρδίτιδας. Έχουμε στείλει εξειδικευμένες εξετάσεις στην Αθήνα για να μάθουμε τι ακριβώς ήταν αυτό που την προκάλεσε» καταλήγει.

Η 40χρονη σύζυγος και μητέρα από τη Σητεία νοσηλεύτηκε αμέσως μόλις διαγνώστηκε στην Μονάδα Εντατικής Καρδιοπαθών του νοσοκομείου όπου και άφησε την τελευταία της πνοή από καρδιακή ανεπάρκεια λόγω της μυοκαρδίτιδας. Όπως δήλωσε ο κ Χαλκιαδάκης παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ήταν τόσο επιβαρυμένη η κατάσταση της, που ήταν αδύνατον να την κρατήσουν στη ζωή.

