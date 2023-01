Κοινωνία

Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής μαθητή που γύριζε από το σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην καταγγελία του ο ανήλικος για όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν ενώ επέστρεφε στο σπίτι του, μετά από το τέλος των μαθημάτων.

(εικόνα αρχείου)

Μαθητής της ΣΤ’ Δημοτικού κατήγγειλε στην Αστυνομία απόπειρα αρπαγής του από άγνωστο άτομο την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο μαθητής κινούνταν με τα πόδια από το σχολείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ντεπώ, προς το σπίτι του. Λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του τον πλησίασε ένα ασημί αυτοκίνητο με τρία άτομα και σταμάτησε μερικά μέτρα πίσω του. Ένας από τους επιβαίνοντες βγήκε από το αυτοκίνητο και ακολούθησε τον 11χρονο.

Ο μαθητής φοβήθηκε και έτρεξε προς έναν ηλικιωμένο κύριο που βρισκόταν στο σημείο, ζητώντας βοήθεια. Το ύποπτο άτομο επέστρεψε στο αυτοκίνητό και αποχώρησε.

Ο μαθητής ενημέρωσε τους γονείς του και εκείνοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν το 100. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό για να διερευνήσει την καταγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο ανήλικός είπε στους αστυνομικούς ότι το ύποπτο άτομο δεν του μίλησε αλλά περπατούσε από πίσω του σε απόσταση 6 με 7 μέτρα. Επίσης, ανέφερε ότι το άτομο αυτό δεν έτρεξε ούτε όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο ούτε όταν επέστρεψε σε αυτό.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη ανησυχία της διεύθυνσης του δημοτικού σχολείου, στο οποίο πηγαίνει ο 11χρονος και για τον λόγο αυτό ενημερώθηκαν σχετικά οι γονείς των μαθητών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Συνελήφθη για τον βιασμό της κόρης του

Μέτσοβο: Γιαγιάδες έκαναν μάθημα…πίτας σε φοιτητές (εικόνες)

Παύλος: Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αποκλειστικά στο “Πρωινό” (βίντεο)