Οικονομία

“Καλάθι του Νοικοκυριού” - Γεωργιάδης: Προς αποκλιμάκωση ο πληθωρισμός

Πότε θα φανεί στο «καλάθι του νοικοκυριού» η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ετοιμάζεται αλλαγή της νομοθεσίας για τα καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ.



«Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πανικός στους καταναλωτές και να οδηγηθούν σε αγορές που δεν θα έκαναν, εξαιτίας της αίσθησης ότι υπάρχει αισχροκέρδεια ή ότι έρχονται μεγάλες αυξήσεις στην αγορά».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη Τύπου υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι πραγματική η αίσθηση ότι υπάρχει αισχροκέρδεια. Όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οπότε δεν νοείται να έχουμε γενικευμένη αισχροκέρδεια, διότι, τότε θα είχαμε, πάνω από τον μέσο, εισαγόμενο πληθωρισμό, άρα τα μέτρα λειτουργούν».

Επιπλέον, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται αλλαγή της νομοθεσίας για τα καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ προκειμένου να είναι πιο ευκρινείς οι πληροφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής ως προς την σχέση ποσότητας και τιμής για τα προϊόντα που αγοράζει.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός ανέφερε στην έναρξη της συνέντευξης Τύπου για το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και τους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ ότι «ο λόγος για την συνέντευξη δεν είναι για να υπερασπιστούμε την δουλειά που γίνεται στον έλεγχο της αγοράς και του πληθωρισμού αλλά για τα συνεχόμενα δημοσιεύματα για την μεγάλη ακρίβεια που έρχεται ή για την αισχροκέρδεια. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργούν, τέτοιες αναφορές, τον κίνδυνο να οδηγηθεί το καταναλωτικό κοινό σε αγορές πανικού και στην αποθεματοποίηση προϊόντων λόγων ενδεχόμενων αυξήσεων κι αυτό θα οδηγούσε σε μεγάλη απώλεια εισοδήματος καθώς η τάση είναι να μειωθεί ο πληθωρισμός οπότε θα χάσουν λεφτά. Οι βιομηχανίες, πλέον, κάνουν μειώσεις τιμών ενώ και η τιμή του ρεύματος πέφτει. Επιπλέον, έλεγχοι γίνονται και ορισμένες επιχειρήσεις τιμωρούνται με πρόστιμα τα οποία και εισπράττονται. Αλλά δεν είναι πραγματική η αίσθηση ότι υπάρχει αισχροκέρδεια. Όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, οπότε δεν νοείται να έχουμε γενικευμένη αισχροκέρδεια τότε θα είχαμε πάνω από τον μέσο εισαγόμενο πληθωρισμό, άρα τα μέτρα λειτουργούν».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το καλάθι του νοικοκυριού κρατάει σταθερές τις τιμές αλλά, επιπλέον, οδηγούμαστε σε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και σε δύο με τρεις εβδομάδες η μείωση θα αποτυπωθεί και στο καλάθι και σημείωσε ότι ένα προϊόν που μπαίνει με μια τιμή ανταγωνιστική στο καλάθι, όταν βγαίνει, επιστρέφει η τιμή του στο προηγούμενο επίπεδο αλλά αυτό δεν νοείται ως αύξηση. Σε διαφορετική περίπτωση όταν τελείωνε μια προσφορά και επιστρέφει η παλιά τιμή στο προϊόν θα λογιζόταν μόνιμα ως αύξηση, σημείωσε ο ίδιος.

Για την είσοδο περισσότερων επωνύμων προϊόντων στο καλάθι ο υπουργός είπε ότι εάν δεν βεβαιωθεί οι τιμές θα είναι σημαντικά μειωμένες, δηλαδή ανταγωνιστικές στο καλάθι, δεν θα προχωρήσει σε κάποια ρύθμιση.

Επιπλέον ο υπουργός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η αλλαγή στα ταμπελάκια των σούπερ μάρκετ για να γίνει πιο ευκρινής η τιμή ανά κιλό, για να επιλέγει ο καταναλωτής με μεγάλη ευκολία προς όφελος του. Ο υπουργός τόνισε ότι «εάν χρειαστεί να νομοθετήσουμε, θα νομοθετήσουμε» και υπενθύμισε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, συζητιέται στην Βουλή νομοσχέδιο που αφορά στην προστασία του καταναλωτή και αν υπάρξει παρέμβαση θα ενταχθεί σε αυτό το νομοσχέδιο.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες αυξήσεις τιμών όπως παρουσιάζονται σε δημοσιεύματα εφημερίδων οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν την εντύπωση μιας γενικευμένης εικόνας ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους επεσήμανε ότι τα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους καταστήματα τροφίμων που επηρεάζουν το 95% των εξόδων μας είναι περίπου 5000 ενώ 35.000 είναι το σύνολο των επιχειρήσεων τροφίμων στην χώρα, οπότε ο βασικός έλεγχος, από την ΔΙΜΕΑ και τις περιφερειακές μονάδες ελέγχου, εστιάζεται κυρίως στις 5.000.

Για την αλλαγή συσκευασίας από τις βιομηχανίες επισημάνθηκε ότι δεν είναι παράνομη πρακτική, αλλά πρέπει να αναγράφεται η ποιότητα του προϊόντος που περιέχει. Παράνομο είναι στην συσκευασία να μην αναγράφονται οι πραγματικές πληροφορίες για το προϊόν (γραμμάρια κλπ) ενώ σχετικά με την συζήτηση για το πότε υπάρχει αισχροκέρδεια όταν μικραίνει η συσκευασία ή αλλάζει η τιμή , ο γενικός γραμματέας εξήγησε ότι αυτό ορίζεται από την χονδρική τιμή που έχει αγοράσει η επιχείρηση και αυτό είναι ένα θέμα που υπάγεται στους ελέγχους που πραγματοποιεί η ΔΙΜΕΑ.

Σημειώθηκε ακόμη, ότι αυτό που έχει αλλάξει στους ελέγχους σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι δεν γίνονται πλέον «έλεγχοι πεδίου», δηλαδή από κοντά στο κάθε μαγαζί, αλλά γίνεται ανταλλαγή στοιχείων ηλεκτρονικά «από το γραφείο» και έτσι, για πρώτη φορά, όπως υπογράμμισε, γίνονται μαζικοί και καθολικοί έλεγχοι. «Γι αυτό ξέρουμε το σύνολο της αισχροκέρδειας, σημείωσε ο υπουργός, καθώς γνωρίζουμε τι γίνεται στο σύνολο της αγοράς».

Σχετικά με την εισπραξιμότητα των προστίμων υπογραμμίστηκε ότι πλέον εισπράττονται στο σύνολό τους, καθώς η νομοθεσία δίνει αμάχητα πλεονεκτήματα στην δικαστική διαδικασία.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι από την αρχή της πληθωριστικής κρίσης έχουν γίνει 4000 έλεγχοι κατά της αισχροκέρδειας με πρόστιμα άνω των 3 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο πρόστιμο, άνω των 600.000 ευρώ, που επιβλήθηκε σε σούπερ μάρκετ εισπράχθηκε στο ακέραιο.

Ο διοικητής της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) Χαράλαμπος Μελισσινός σημείωσε ότι δεν γίνεται έλεγχος μόνο για τους 51 κωδικούς του καλαθιού αλλά ελέγχονται και τουλάχιστον δύο ανταγωνιστικά προϊόντα, δηλαδή περισσότεροι από 150 κωδικοί, και σε συνάρτηση με τα προϊόντα στην αποθήκη και ως προς τις ποσότητες.

Στην συνέντευξη Τύπου είχε κληθεί να τοποθετηθεί και ο Απόστολος Ραφτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο οποίος είπε ότι τα στοιχεία που έχει για αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, δεν θα τα δημοσιοποιήσει αλλά θα τα δώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

