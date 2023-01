Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ολυμπιακός στους “4”

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Άρη και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» παίρνοντας την πρόκριση για τους «4».

Την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Άρη με 1-0 και στο «Κλεάνθης Βικελίδης», έπειτα από τη νίκη τους με το ίδιο σκορ στον Πειραιά, παίρνοντας την πρόκριση για τους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΑΕΚ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μίτσελ Γκονζάλεθ ήταν ο Κωνσταντίνος Τζολάκης που πραγματοποίησε σωρεία επεμβάσεων, με κορυφαία αυτή στο πέναλτι του Αντρέ Γκρέι στο 84ο λεπτό. Μοιραίος ο Τζαμαϊκανός φορ για την ομάδα του Άλαν Πάρντιου που προσπάθησε παρά τις απουσίες, όμως έμεινε με τις εντυπώσεις.

Λαμβάνοντας ώθηση από το «μπιζάρισμα» του κόσμου, ο Άρης μπήκε δυνατά στο ματς. Στα πρώτα δευτερόλεπτα, μάλιστα, ο Πίτερ Ετέμπο υποχρέωσε με δυνατό σουτ τον Τζολάκη να διώξει σε κόρνερ. Η ατομική ενέργεια του Γκρέι στο 4’, κατέληξε σε αναιμικό σουτ, καθώς ο Τζαμαϊκανός φορ πιέστηκε από δυο αντιπάλους στην τελική του προσπάθεια. Καθώς κυλούσαν τα λεπτά, ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του. Μάλιστα, ο Ματιέ Βαλμπουενά με σουτ στην κίνηση ανάγκασε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Χουλιά Κουέστα στο 20’ ενώ επτά λεπτά μετά, από προσπάθεια του Γιώργου Μασούρα, ο Μπράντλεϊ Μαζικού έδιωξε την μπάλα προτού αυτή περάσει τη γραμμή.

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει εξαιρετικό ρυθμό, με τους τερματοφύλακες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ειδικά ο Τζολάκης, έσωσε δυο φορές την εστία του με αντίπαλο τον Γκρέι, αρχικά σε τετ-α-τετ στο 34’ – ήταν σε πλάγια θέση ο Τζαμαϊκανός που νωρίτερα εξέθεσε τον Ανδρέα Ντόη – κι εν συνεχεία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, απλώνοντας το δεξί πόδι του σε κοντινό πλασέ του πρώην επιθετικού της Γουότφορντ. Ενδιάμεσα, έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση, ο Σεντρίκ Μπακαμπού δεν μπόρεσε να βάλει σωστά το πόδι του, σε παράλληλο γύρισμα του Μάριου Βρουσάι.

Οι φάσεις ήταν πολύ λιγότερες στο δεύτερο μέρος, όπου κυριάρχησε η σκοπιμότητα – ιδίως από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Στο 65’, πάντως, ο Τζολάκης πραγματοποίησε ακόμη μία σωτήρια επέμβαση, σε πλασέ του Μάρβιν Πίρσμαν, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Μάνου Γκαρθία. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ροντινέι πρόλαβε την ύστατη στιγμή τον Χουάν Ιτούρμπε ενώ στο 72’ η κεφαλιά του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, από κόρνερ του Χάμες Ροντρίγκες, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κουέστα.

Στο 83ο λεπτό έγινε η φάση που σημάδεψε το παιχνίδι. Ο Γκρέι άφησε πίσω του τον Ντόη, ο οποίος προσπάθησε να τον κρατήσει. Ο Τζαμαϊκανός πλάσαρε, ο Τζολάκης απέκρουσε, ο Ματέο Γκαρσία στην εξέλιξη της φάσης σούταρε, με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο να κάνει σωτήρια προβολή. Ωστόσο, ο Ιστβαν Βαντ γύρισε πίσω τη φάση και, σε συμφωνία με το VAR, έδειξε τη βούλα του πέναλτι και την κόκκινη κάρτα στον Ντόη. Όμως, ο Τζολάκης νίκησε και πάλι τον Γκρέι, κρατώντας το 0-0.

Κι αφού δεν το δέχθηκε, ο Ολυμπιακός εν τέλει σημείωσε και το μοναδικό γκολ του αγώνα. Από πάσα του Ντιάντιε Σαμασέκου, ο Ελ Αραμπί «έσπασε» το τεχνητό οφσάιντ και πλάσαρε εύστοχα τον Κουέστα για το 0-1. Με δύο νίκες με το ίδιο σκορ, η ομάδα του Μίτσελ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου κι ετοιμάζεται για τις διπλές αναμετρήσεις με την ΑΕΚ, αφήνοντας με την πικρία – για μια ακόμη χρονιά – τον Άρη.

Διαιτητής: Ιστβαν Βαντ (Ουγγαρία)

Κίτρινες: Φαμπιάνο – Μπιέλ.

Κόκκινες: Ντόη (84’).

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Μαζικού, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν, Ντουκουρέ, Ετέμπο, Νταρίντα, Μάνου Γκαρθία (76’ Πάλμα), Ιτούρμπε (81’ Ματέο Γκαρσία), Γκρέι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Τζολάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Ντόη, Βρουσάι (86’ Σισέ), Εμβιλά, Σαμασέκου, Μασούρας (71’ Ροντρίγκες), Βαλμπουενά (62’ Χάμες), Μπιέλ (86’ Ραμόν), Μπακαμπού (71’ Ελ Αραμπί).

