Τσαβούσογλου για βιβλίο Πομπέο: το έγραψε για να πάρει ψήφους από τους Κύπριους

Στο βιβλίο του Μάικ Πομπέο, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξή του.

«Αυτά που έγραψε ο Πομπέο στο βιβλίο του, τα έγραψε για να πάρει τις ψήφους του Ελληνοκυπριακού λόμπι στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχολιάζοντας τις αναφορές για Ελλάδα και Κύπρο του πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στο βιβλίο του.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «στο θέμα της Ελλάδας, στο Ελληνοκυπριακό τμήμα, άλλωστε αυτά τα πράγματα είναι που ήδη έχουν χαλάσει την ισορροπία των ΗΠΑ, αυτή την πολιτική ισορροπίας, και βλέπουμε ότι τα έγραψε αυτά ειδικά για να πάρει ψήφους από το ελληνοκυπριακό λόμπι όταν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι ο ίδιος δεν είχε ανταποκριθεί θετικά σε πρόσκληση του Μάικ Πομπέο τότε να τον συναντήσει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

«Η Τουρκία δεν απειλεί κανέναν. (Ο Πρόεδρός μας) δεν έκανε κάτι όπως έγινε στην Ελλάδα, δηλαδή με τον σφετερισμό των δικαιωμάτων των ‘Τούρκων’ της Δυτικής Θράκης. Είναι προφανές ότι η Τουρκία έχει κάνει πράγματα γι αυτούς επί Προέδρου μας, ειδικά από την ημέρα που ήλθαμε στην εξουσία ως κυβέρνηση του ΑΚ Κόμματος», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ αφήνοντας αιχμές εναντίον της Ελλάδας. Ωστόσο ανέφερε ότι «δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύουμε απειλές εναντίον Πατριάρχη και δεν έχουμε εκτοξεύσει ποτέ. Του δίνουμε πάντα κάθε είδους υποστήριξη. Είπε (ο Πομπέο) ότι ήθελε μόνο να κάνει αυτή την επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, ότι ήθελε να πάει στο πατριαρχείο και ότι ήθελε να με συναντήσει εκεί. Η απάντησή μου ήταν επίσης αρκετά σαφής. Ποτέ, δηλαδή, δεν αισθανθήκαμε άβολα με τη μετάβασή του στο πατριαρχείο. ‘Όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί μου, θα έρθει στην Άγκυρα, θα βρεθούμε εδώ. Είπα ότι δεν θα πάω στην Κωνσταντινούπολη στα πόδια του’. Άρα αυτό ήταν όλο και δεν είχα άλλο θέμα».

Αναφερόμενος γενικότερα στο βιβλίο του Μάικ Πομπέο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «υπάρχουν αναληθείς πληροφορίες». «Το λέω διπλωματικά, μπορείς να το πεις ‘ψέματα’. Υπάρχει μια υπερβολή, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Υπενθυμίζοντας ότι υπήρχε ένα tweet που διέγραψε ο Πομπέο τη νύχτα του πραξικοπήματος, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε: «Κατανοούμε ότι υποστήριξε την απόπειρα πραξικοπήματος».

Καλίν: Ο Πομπέο παραδέχεται ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν ελληνική πλευρά

«Ο Πομπέο παραδέχεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν είναι ουδέτερη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και πως είναι με το μέρος της ελληνικής πλευράς», υποστηρίζει ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν στο πρωτοσέλιδο της Χουριέτ με τίτλο «Γιατί τα διαστρεβλώνεις Μάικ;» όπου σχολιάζει το βιβλίου του πρώην Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ιμπραχίμ Καλίν δηλώνει στην Χουριέτ ότι το τρίτο θέμα στο βιβλίο είναι η Ελλάδα και λέει ότι είναι περήφανος που αναπτύσσει σχέσεις με την Ελλάδα. «Το παραδέχεται πολύ ανοιχτά εκεί. Λέει ανοιχτά ότι κανείς από τότε που ήταν ο Κίσινγκερ, κάποτε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δεν ήταν πιο φιλέλληνας. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ουδέτερη στάση μεταξύ των συμμάχων εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Γνωρίζαμε ότι η αμερικανική διοίκηση στηρίζει την ελληνική πλευρά. Το παραδέχτηκε και καταγράφηκε».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας «ακόμα χειρότερα, δίνοντας τόσο ανοιχτή υποστήριξη στην Ελλάδα, προκάλεσε περαιτέρω ένταση στις σχέσεις των δύο συμμάχων, ενώ έλεγε ειρήνη στο Αιγαίο. Στηρίζοντας τη μία πλευρά, έδειξε ότι στην πραγματικότητα ακολουθούσαν αντίθετη πολιτική». Πρόσθεσε ότι «σήμερα, η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει πολύ διαφορετική στάση».

Ο Ιμπραχίμ Καλίν αντιδρά και στις αναφορές Πομπέο στο βιβλίο του ότι ενώ ο τότε Αμερικανός αντιπρόεδρος Πενς συνομιλούσε τότε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό στην Άγκυρα, ήθελε να σπάσει την πόρτα και να μπει μέσα γιατί ο Ταγίπ Ερντογάν έδειχνε βίντεο για την 15 Ιουλίου. Ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε στη Χουριέτ ότι τότε ο Ταγίπ Ερντογάν ανέλυσε λεπτομερώς την 15η Ιουλίου. «Όσο η συνάντηση κρατούσε περισσότερο χρόνο, ο Πομπέο έπαθε νευρική κρίση έξω. Έλεγε ‘θα μπω μέσα’. Αλλά ο Πένς δεν είπε ‘αφήστε και τον Πομπέο να μπει’», ανέφερε.

