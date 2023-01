Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Νίκαια: προφυλακιστέος ο καθ' ομολογίαν δράστης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον δρόμο για τη φυλακή αποφάσισε ο ανακριτής για τον 50χρονο άνδρα που ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του στη Νίκαια.

Στη φυλακή οδηγείται ο 50χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του στη Νίκαια τα ξημερώματα της Κυριακής.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος ο καθ' ομολογίαν δράστης του στραγγαλισμού της 54χρονης γυναίκας στη Νίκαια. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Νωρίτερα ο 50χρονος γυναικοκτόνος, φέρεται να εκδήλωσε κρίση πανικού ενώ βρισκόταν στο γραφείο του εισαγγελέα.

«Ελάτε σπίτι μου, σκότωσα τη γυναίκα μου» φέρεται να είπε ο 50χρονος, όταν κάλεσε την Άμεση Δράση, προκειμένου να ομολογήσει την δολοφονία της συζύγου του.

Στο ισόγειο διαμέρισμα της οδού Βοσπόρου κλήθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό του θύματος, η οποία φέρει σημάδια στο λαιμό.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από στραγγαλισμό με απόφραξη στόματος και μύτης, ενώ βρέθηκαν εκχυμώσεις συμβατές με δάχτυλα στην τραχηλική χώρα και εκχύμωση του άνω βλεφάρου του αριστερού ματιού.

Ο 50χρονος φέρεται να έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια τη σύζυγό του, προτού καλέσει την αστυνομία για να παραδοθεί.

Το ζευγάρι έχει και μια ανήλικη κόρη, η οποία δεν ήταν σπίτι τη στιγμή του φόνου, καθώς εδώ και 6 μήνες μένει και τη γιαγιά της.

Ο 50χρονος καθ' ομολογία συζυγοκτόνος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, ενώ αναφέρεται πως είχε βεβαρημένο παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Καταθέτει μηνύσεις κατά Καλογρηά - Καρακούκη και νέο αίτημα αποφυλάκισης

Βόλος: Έδειρε την μάνα του που τον φιλοξενεί μαζί με τα παιδιά του

Australian Open: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό