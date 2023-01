Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μακάμπι: Νίκη και κορυφή για τους “ερυθρόλευκους”

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν πιο εύκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ των Ισραηλινών, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Euroleague.

Ένα εκρηκτικό δεύτερο δεκάλεπτο με ενορχηστρωτή τον Σακίελ ΜακΚίσικ, ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να κόψει τη... φόρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο ΣΕΦ και να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης στη Euroleague, «αγκαλιά» πλέον μόνο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν πιο εύκολα απ` ό,τι δείχνει το τελικό 95-89 των Ισραηλινών, για την 21η αγωνιστική, διευρύνοντας σε 14-7 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δέκατη ήττα τους, με την οποία θέτουν σε κίνδυνο τη θέση τους στην οκτάδα.

Ο ΜακΚίσικ σημείωσε τους 10 από τους 13 πόντους του στην κομβική για την εξέλιξη του ματς δεύτερη περίοδο (ο Ολυμπιακός έτρεξε επιμέρους σκορ 27-11), ο Τόμας Γουόκαπ έδωσε ρεσιτάλ άμυνας και δημιουργίας με 12 ασίστ (career high), ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο γνωστός εκτελεστής με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ και οι «ερυθρόλευκοι» δεν αγχώθηκαν από την απουσία του Κώστα Σλούκα, που αποχώρησε περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου με πρόβλημα στη μέση (μετά από σύγκρουση με τον Τζάρελ Μάρτιν) και δεν επέστρεψε στο παρκέ.

Από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του «διπλού» όταν μείωσε σε 73-69 στο 33΄, αλλά γρήγορα παραδόθηκε στην «ερυθρόλευκη» άμυνα, ξεχώρισε ο Ρόμαν Σόρκιν με 23 πόντους (career high).

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 51-36, 71-64, 95-89

Το ψηλό σχήμα της Μακάμπι Τελ Αβίβ αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό, που βρέθηκε με το... καλησπέρα στο -10 (8-18 στο 5΄). Ωστόσο, η «ερυθρόλευκη» αντίδραση ήταν άμεση, καθώς ο Μπλακ κέρδισε τις μάχες της ρακέτας, τη στιγμή που ο Βεζένκοφ ανέβασε στροφές στην επίθεση, και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μάζεψε τη διαφορά στο -1 στο τέλος της περιόδου (24-25).

Η δεύτερη περίοδος, πάντως, ανήκε αποκλειστικά στον Ολυμπιακό. Με τον ΜακΚίσικ να δίνει ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, τον Βεζένκοφ να αποτελεί άξιο συμπαραστάτη και τους «ερυθρόλευκους» να αξιοποιούν κάθε αιφνιδιασμό, η ελληνική ομάδα απάντησε με επιμέρους σκορ 27-11(!), παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15 (51-36).

Με την ισραηλινή άμυνα να μην μπορεί να... αναχαιτίσει τους Παπανικολάου και Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός δεν αγχώθηκε μέχρι το 27΄, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 69-55. Ωστόσο, μία μίνι αμυντική... κοιλιά των Πειραιωτών, έδωσε ώθηση στον Σόρκιν, ο οποίος μάζεψε τη διαφορά στο τέλος του δεκαλέπτου (71-64). Η Μακάμπι συνέχισε την πίεση και στο 33΄ βρέθηκε ακόμη και στο -4 (73-69), πριν ο Ολυμπιακός απαντήσει με σερί 6-0, πάρει ανάσα και στο 38΄ γράψει ακολούθως το μη αναστρέψιμο 89-75... Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λίγο πριν το φινάλε ρυθμό από τα 6.75, αλλά τα 3/3 τρίποντα δεν ήταν ικανά για την ανατροπή...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρθία, Πέτεκ, Καρντούμ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (1), Κάναν 9 (2), Λούντζης, Λαρεντζάκης 8 (2), Φαλ 2, Σλούκας 3, Βεζένκοβ 23 (2), Παπανικολάου 10 (1), Πίτερς 9 (2), Μπλακ 9, ΜακΚίσικ 13 (1).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Άνταμς 13 (3), Μπάλντγουιν 14 (1), Μάρτιν 6 (1), Σόρκιν 23, Ντιμπαρτολομέο 12 (4), Χίλιαρντ, Κοέν, Μπράιμο 6, Χόλινς, Νίμπο 2, Κόλσον 13 (2).

