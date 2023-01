Παράξενα

Χανιά: τεράστια χελώνα ξεβράστηκε σε παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τεράστια χελώνα, ξεβράστηκε στην ακτή λόγω των ανέμων στην περιοχή.

Μια τεράστια χελώνα έχει ξεβραστεί στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Η ευμεγέθης χελώνα, όπου σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το καβούκι της φτάνει περίπου τα 80 εκατοστά, που προφανώς ξεβράστηκε στην ακτή λόγω της κακοκαιρίας εντόπισε περαστική που κινούνταν εκείνη την ώρα στην παραλία.

Η Χανιώτισσα άμεσα ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες θα δράσουν άμεσα για την απομάκρυνση του ζώου.

Πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσε μετά τον χορό - Πέθανε στα χέρια της γυναίκας του

Ρέθυμνο: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό και μαχαίρωμα σε μπαρ

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Η μητέρα της ξεκίνησε απεργία πείνας στη φυλακή