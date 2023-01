Κοινωνία

Μενίδι: Πυροβολισμοί σε κατάστημα ψιλικών – Τρεις συλλήψεις

Εκτός από τους δράστες, συνελήφθη και η ιδιοκτήτρια του καταστήματος

(εικόνα αρχείου)



Πυροβολισμοί έπεσαν τα μεσάνυχτα στο Μενίδι, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 43 ετών, που συνελήφθησαν, κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν εναντίον καταστήματος ψιλικών, το οποίο βρίσκεται στην οδό Θερμοπυλών.

Σημειώνεται, ότι αργότερα συνελήφθη και η 43χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος, έπειτα από μήνυση που υπέβαλαν εναντίον της οι δύο συλληφθέντες.

