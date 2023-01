Κόσμος

Βρυξέλλες: Επίθεση έξω από το κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εικόνες)

Έξω από το κτήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε η επίθεση με μαχαίρι.

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε πριν από λίγο στο σταθμό του μετρό της Σουμάν στην έξοδο του κτιρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης συνελήφθη.

