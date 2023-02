Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Συκοφαντίες απόστρατων για τον γιό μου - Δεύτερες εκλογές πριν τις Πανελλήνιες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τα δημοσιεύματα σχετικά με την Greek Mafia και σχέσεις με αστυνομικούς, την καταγγελία αξιωματικού μισή ώρα πριν την αποστρατεία του. Τι απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ερωτηθείς για την υπόθεση που αφορά καταγγελία για άνωθεν παρέμβαση, ώστε να μην υπάρξουν συλλήψεις, μετά από έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. σε ομάδα νεαρών, μεταξύ των οποίων βρισκόταν ο γιός του, πριν από ενάμιση χρόνο, στο Μαρούσι, ο κ. Θεοδωρικάκος συνέδεσε τις αναφορές, που χαρακτήρισε ψευδείς και συκοφαντικές, με τις πρόσφατες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε χαρακτηριστικά «Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τις κρίσεις των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Αποφασίσαμε να κάνουμε κάθαρση σε μια σειρά από υπηρεσίες, όπου υπήρχαν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν», σημειώνοντας ότι «Το οργανωμένο έγκλημα για να αντιμετωπιστεί θέλει καθαρούς αστυνομικούς. Η πλειονότητα των αστυνομικών είναι άξιοι και καθαροί. Αλλά υπάρχουν και ορισμένοι επίορκοι. Υπάρχει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο επικεφαλής της διορίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια στην θέση του. Ο επικεφαλής δεν μου παρείχε ενημέρωση για πολλούς μήνες, ιδίως για θέματα που αφορούν ενδεχόμενες εμπλοκές αστυνομικών με το οργανωμένο έγκλημα».

«Ω του θαύματος, όταν έγιναν οι κρίσεις, ένας άλλος αξιωματικός, μισή ώρα πριν αποστρατευθεί, κατέθεσε στην υπηρεσία του άλλου αστυνομικού που αποστρατεύθηκε το ίδιο βράδυ, αναφέροντας ότι πριν από ενάμιση χρόνο ο τότε αρχηγός της Αστυνομίας και νυν ΓΓ του Υπουργείου παρενέβη για το περιστατικό. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό. Εγώ δεν υπάρχω σε αυτήν την υπόθεση, δεν υπάρχει αναφορά για μένα ούτε από τον καταγγέλλοντα», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναφερόμενος στο περιστατικό του ελέγχου, ανέφερε ότι «Πριν από ενάμιση χρόνο, 4 άνδρες τη ΔΙΑΣ έλεγξαν 4 παιδιά, μεταξύ των οποίων το παιδί μου. Δεν βρήκαν τίποτα και τους άφησαν ελεύθερους. Και βλέπω ρυπαρογραφήματα να γράφουν για ναρκωτικά, ακόμη και για κοκαΐνη».

«Είμαστε δύο μήνες πριν από τις εκλογές. Δική μας δουλειά είναι η κάθαρση στην Αστυνομία από άτομα που ενδεχομένως έχουν εμπλοκές με το οργανωμένο έγκλημα. Εγώ δεν μίλησα για κανέναν λαδιάρη. “Σπάσαμε αυγά” και επιμένω ότι ήταν μια πολιτική απόφαση του Πρωθυπουργού και δική μου. Δεν πρόκειται να μας κάμψουν με τις συκοφαντίες και τις σκευωρίες. Το φως της αλήθειας είναι πολύ πιο δυνατό από το δικό τους σκοτάδι. Δεν έχω να κρύψω απολύτως τίποτα. Διαφάνεια παντού για τους πάντες και για τα πάντα», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Όπως αποκάλυψε, «φεύγοντας από εδώ, στις 11:00 θα επισκεφθώ τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να καταθέσω μήνυση κατά του απόστρατου αξιωματικού για την θλιβερή, απαράδεκτη και άθλια συκοφαντία εναντίον μου».

Για το παιδί του είπε πως «ήταν αθλητής της εθνικής ομάδας Παίδων στο μπάσκετ και τώρα σπουδάζει στην Ιταλία, είναι επί πτυχίω. Μιλάμε πολλές ώρες κάθε νύχτα. Έχει στεναχωρηθεί για ένα πράγμα: γιατί το αδίκημα που έχει κάνει είναι να είναι γιός μου».

«Θα γίνουν μηνύσεις και κατά παντός άλλου είναι πίσω από αυτήν την σκευωρία. Ξεκινώ από τους εκτελεστές, που με μια τέτοια σκευωρία, δύο μήνες πριν από τις εκλογές, πλήττουν εμένα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ούτε ο σκευωρός δεν αναφέρεται σε μένα, δεν καταγγέλλει ότι εγώ έχω κάνει κάτι», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Από την πρώτη στιγμή έδωσα γραπτή εντολή να γίνει έρευνα για το περιστατικό με τον γιό μου. Έγινε έρευνα από τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας, υπάρχει πόρισμα με τις υπογραφές του Αρχηγού και του υπαρχηγού της Αστυνομίας ότι ουδέν μεμπτό συνέβη. Θα τους πάω μέχρι τέλους, γιατί το φως της αλήθειας είναι πιο δυνατό από το σκοτάδι», συμπλήρωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συμπλήρωσε εμφατικά «σας υπόσχομαι κάτι: με εγγύηση την πορεία της ζωής μου και με πίστη σε αυτά που υπηρετώ, δεν πρόκειται να σταματήσουμε και η δέσμευση θα πάει μέχρι τέλους για να υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών στην Αστυνομία. Όπου πέσαμε πάνω σε διαφθορά, δεν συμβιβαζόμαστε, το φέρνουμε στο φως».

Σχετικά με την διερεύνηση των καταγγελιών και την έρευνα για επίορκους αστυνομικούς, σε σχέση και με τα πρόσφατα δημοσιεύματα για σχέσεις υψηλόβαθμων αξιωματικών της Αστυνομίας με την αποκαλούμενη «Greek Mafia», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε «επειδή δεν υπήρξε η ενημέρωση που σας είπα, ζήτησα από τον πολύ άξιο και της απολύτου εμπιστοσύνη μας νέο διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, τον κ. Πούπουζα, να είναι η πρώτη δουλειά του αυτές οι καταγγελίες. Πρέπει να ελεγχθούν οι πηγές. Από πού έχουν προκύψει αυτοί οι διάλογοι και εάν είναι αληθινοί, ώστε όλοι να μάθουμε την αλήθεια». Οι ελάχιστοι επίορκο, όποιοι έχουν παραβεί τον νόμο, θα πάνε εκεί που πρέπει από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και την Εισαγγελία».

Στρέφοντας τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε «Για την “Greek Mafia”, σε τι αναφέρονται; Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖA παρακολουθήθηκαν άνθρωποι που βρέθηκαν να συνομιλούν με ανθρώπους από διάφορους χώρους. Δεν προνόησαν, ώστε αυτό το υλικό να συγκροτηθεί, να απομαγνητοφωνηθεί και να αποκωδικοποιηθεί όπως έπρεπε. Από το 2015 έως το 2017 έγιναν οι επισυνδέσεις, συγκεντρώθηκε υλικό σε πάνω από 70 CD. Καθυστέρησαν πάρα πολύ, υπήρξε κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων. Έγινε διαχωρισμός των αδικημάτων για να μην παραγραφούν τα πλημμελήματα και για αυτά αθωώθηκαν όλοι, καθώς όπως είπε ο Εισαγγελέας δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία σε βάρος τους».

Σε ότι αφορά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απέχει στο εξής από κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε πως πρόκειται για «πολιτική φωτοβολίδα για να συσπειρώσει το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στρατηγικά ο κ. Τσίπρας δεν θα κερδίσει τίποτα. Η κοινωνία δεν είναι στην φάση ελάτε να διχαστούμε, αλλά ελάτε να προχωρήσουμε μπροστά».

Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των διπλών εκλογών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επανέλαβε την ρήση του Πρωθυπουργού ότι «κάποιες εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα», σημειώνοντας ότι «Ουδέποτε έχουν γίνει εκλογές στην Ελλάδα μαζί με τις Πανελλήνιες. Θα πρέπει όλα να έχουν τελειώσει πριν τις Εξετάσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Οι “Παγιδευμένοι”, η καταγωγή της και οι δουλειές στο εξωτερικό (βίντεο)

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Μη θανατηφόρα η ποσότητα κεταμίνης - Δεν την χορήγησε η κατηγορουμένη (βίντεο)

F- 4 – Κωνσταντίνος Τουρίτσικας: Ο Μάριος Μιχαήλ Τουρούτσικας δεν ήταν ήρωας, αλλά μαχητής