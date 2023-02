Πολιτική

Μητσοτάκης από Μαραθώνα: ο Τσίπρας “έφαγε τα μούτρα” του με την πρόταση δυσπιστίας

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στον Μαραθώνα, για τον Αλέξη Τσίπρα, την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης τον Μαραθώνα Αττικής, όπου συναντήθηκε με πολίτες και φίλους της Νέας Δημοκρατίας.

Στον χαιρετισμό του στους συγκεντρωμένους ανέφερε, μεταξύ άλλων, πψς είναι "θλιβερή και απαράδεκτη" η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, έκανε λόγο για "ψευτοεπικοινωνιακά νταηλίκια" και είπε ότι ο κ. Τσίπρας "με τις χθεσινές του δηλώσεις περιφρονεί ανοιχτά το κοινοβούλιο και τη συνταγματική τάξη".

Αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι των κομματικών μας οργανώσεων, φίλες και φίλοι, Nεοδημοκράτισσες και Nεοδημοκράτες, καλό μήνα, καλή χρονιά.

Ήθελα να βρεθώ σήμερα μαζί σας στο Μαραθώνα, διότι πριν από λίγο ήμουν μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μία έντονα συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, σε έναν τόπο ο οποίος είναι ταυτισμένος στη συλλογική μας συνείδηση με τη μεγαλύτερη τραγωδία, τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η πατρίδα μας.

Βρεθήκαμε, λοιπόν, στο Μάτι, σε μία έκταση η οποία χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπου δημιουργείται ήδη το μεγαλύτερο πάρκο στην Ανατολική Αττική. Εκατόν τριάντα στρέμματα, ένας πανέμορφος χώρος, θα αποδοθεί πιστεύω σύντομα στους κατοίκους, ένας χώρος αναψυχής, ένας χώρος πολιτισμού. Αλλά πρώτα και πάνω απ΄ όλα ένας χώρος μνήμης, για να θυμόμαστε αυτά τα οποία έγιναν και να δώσουμε όλοι μαζί μία δέσμευση: Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά απροστάτευτη ανθρώπινη ζωή από τέτοια κρατική αδιαφορία και αδυναμία.

Θέλησα, λοιπόν, να έρθω σήμερα να σάς σφίξω το χέρι, να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις εν όψει των πολιτικών εξελίξεων, καθώς μπαίνουμε πια για τα καλά στο 2023, πλησιάζουν οι εθνικές εκλογές και είμαι σίγουρος -αν κρίνω και από τη σημερινή σας προσέλευση, πρωί Τετάρτης, εδώ στο Μαραθώνα- ότι η Νέα Δημοκρατία και πάλι θα είναι αυτοδύναμη στην κυβέρνηση, για να εξασφαλίσει την αυτοδύναμη Ελλάδα.

Και το λέω αυτό διότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών. Πιστεύω ότι όταν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη ευθύνη την οποία έχουν σε μία Δημοκρατία, να επιλέξουν το ποιος θα τους κυβερνήσει για την επόμενη τετραετία, θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν δίκαια.

Βλέπω τελευταία την Αντιπολίτευση να χρησιμοποιεί το σύνθημα «δικαιοσύνη παντού». Εγώ θα πω το εξής: η δίκαιη αποτίμηση του κυβερνητικού μας έργου θα είναι αυτή που θα μας εξασφαλίσει την επόμενη τετραετία.

Διότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε -και δεν ήταν λίγες οι μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε- είμαι ικανοποιημένος διότι σε όλες τις κεντρικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις ήμασταν συνεπείς.

Σας είχα πει προεκλογικά και εδώ στην ανατολική Αττική ότι θα μειώσω τους φόρους και μειώσαμε τους φόρους για όλους, πρωτίστως για τη μεσαία τάξη.

Σάς είχα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και η ανεργία έπεσε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 17% στο 11%. Και εκτιμώ ότι σύντομα, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, θα είμαστε σε μονοψήφιο αριθμό.

Σάς είχα δεσμευτεί ότι θα ξανακάνουμε τη χώρα αξιόπιστη και θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε πολλές ξένες επενδύσεις. Και σήμερα, όπου και αν βρίσκομαι στο εξωτερικό, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Έφτασα σήμερα το πρωί, στις 07:00 η ώρα το πρωί προσγειώθηκα από την Ιαπωνία, και επανεπιβεβαίωσα και εκεί το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει, την έκπληξη την οποία πολλές φορές αισθάνονται διαχειριστές κεφαλαίου που μπορεί να μην γνωρίζουν πολλά για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα, όταν τους μιλάμε για αυτά τα οποία έχουμε πετύχει.

Και πράγματι, ήταν μια έκπληξη για πολλούς. Όχι για εμάς, γιατί είχαμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και κυρίως στις δυνατότητες του ελληνικού λαού.

Είχα, επίσης, δεσμευτεί ότι πρώτα και πάνω από όλα θα ενισχύσουμε την αξιοπιστία, την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια της χώρας. Και σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή. Είναι πιο αξιοπρεπής, είναι μια χώρα με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Στηρίξαμε και θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Και είμαστε -πιστεύω- όλες και όλοι συντετριμμένοι από τον τραγικό χαμό δύο νέων χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους επιτελώντας την αποστολή τους και θυμίζοντάς μας πόσο δύσκολη, πόσο απαιτητική είναι η εκπαίδευσή τους για να μπορούν ακριβώς να υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία.

Σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό, τιμούμε τη μνήμη τους και δίνουμε την δέσμευσή μας ότι θα είμαστε πάντα κοντά, ψυχή τε και σώματι, στις Ένοπλες Δυνάμεις μας για τη σπουδαία αποστολή την οποία επιτελούν.

Αυτά είναι λίγα μόνο ψήγματα από το σημαντικό κυβερνητικό έργο το οποίο επιτελέσαμε αυτά τα 3,5 χρόνια. Ειδικά εδώ εσείς, στην περιοχή της ανατολικής Αττικής, ξέρετε πόσα σημαντικά έργα έχουν γίνει και με την αρωγή της Περιφέρειας και με τη στήριξη των δήμων.

Για πρώτη φορά οι δήμοι είχαν στην διάθεσή τους τόσα χρηματοδοτικά εργαλεία και τόσα κεφάλαια, τα οποία τα αξιοποιούν τελικά για καλό σκοπό, για να βελτιώσουν τη δική σας καθημερινότητα. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι συνολικά για το επίπεδο της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παρεμβάσεις, λοιπόν, έγιναν σε πολλά επίπεδα αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουμε δυσκολίες και δεν υπάρχουν προβλήματα.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή εισαγόμενη ακρίβεια, αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της έκρηξης των τιμών του φυσικού αερίου.

Όμως, και πάνω σε αυτό το πρόβλημα σκύψαμε με αποτελεσματικότητα, στηρίξαμε την κοινωνία, στηρίξαμε τα νοικοκυριά με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν μιλούσαμε πριν από ένα χρόνο, το πρώτο θέμα το οποίο μου θίγατε, όταν μιλούσα με τους πολίτες, ήταν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σήμερα ξέρετε ότι το ζήτημα αυτό ουσιαστικά έχει αντιμετωπιστεί με σημαντικές επιδοτήσεις αλλά και με παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες οδήγησαν τελικά σε μία αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου.

Εννιά μήνες αγωνίστηκα να πείσω την Ευρώπη ότι έπρεπε να βάλουμε πλαφόν στο φυσικό αέριο. Το καταφέραμε τελικά και αφότου μπήκε το πλαφόν οι τιμές του φυσικού αερίου κατέρρευσαν.

Αυτή είναι η εικόνα μιας Ελλάδος η οποία μετρά πια στην Ευρώπη, η οποία δεν είναι ουραγός, αλλά είναι πρωταγωνιστής και συνδιαμορφώνει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αντί να είμαστε απλά παθητικοί αποδέκτες ευρωπαϊκών πολιτικών.

Αλλά και στα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα του σούπερ μάρκετ, που ξέρω ότι απασχολούν πολλούς και πολλές από εσάς γιατί υπάρχει ακόμα πρόβλημα, έχουμε την απάντηση: Από τον επόμενο μήνα θα αρχίσει να εκταμιεύεται μέσα από την πλατφόρμα το «Market Pass».

Τι κάναμε; Πήγαμε, προσέξτε, και φορολογήσαμε έκτακτα τα δύο διυλιστήρια και εξασφαλίσαμε 600 εκατομμύρια περίπου -εκτιμούμε- και όλα αυτά τα χρήματα τα επιστρέφουμε στην κοινωνία μέσα από μία έκτακτη επιδότηση που θα περιορίσει το εύρος των αυξήσεων στο σούπερ μάρκετ.

Αυτό είναι πραγματικά κοινωνική προοδευτική πολιτική στην πράξη. Στην πράξη, όχι στα λόγια.

Και βέβαια, απέναντι σε αυτήν την προσπάθειά μας να είμαστε κοντά στα προβλήματα των πολιτών, να τους αφουγκραζόμαστε, να δουλεύουμε σκληρά, να λύνουμε ζητήματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε, φίλες και φίλοι, μία πρωτοφανή πολιτική τοξικότητα από την Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Δεν συνηθίζω συχνά να αναφέρομαι στον κ. Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ πολύ περισσότερο να μιλώ γι’ αυτά τα οποία κάναμε και κυρίως γι’ αυτά τα οποία θα κάνουμε από εδώ και στο εξής.

Δεν μπορώ, όμως, να μη σχολιάσω τη θλιβερή και απαράδεκτη εικόνα ενός αρχηγού του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος, ο οποίος με τις χθεσινές του δηλώσεις περιφρονεί ανοιχτά το κοινοβούλιο και τη συνταγματική τάξη.

Ο κ. Τσίπρας μη έχοντας να σας πει απολύτως τίποτα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, μην έχοντας πει μία κουβέντα για το μέλλον της χώρας όπως το οραματίζονται, μη μπορώντας να πει τίποτα για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά -διότι προφανώς έχει άλλη άποψη για τα εθνικά θέματα και δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο- καταφεύγει σε έναν αδιανόητο ακτιβισμό, ο οποίος μάς θυμίζει όχι απλά τον Τσίπρα του 2015, αλλά τον Τσίπρα πριν από 10 χρόνια, του 2012, τότε που είχαμε την άνω και την κάτω πλατεία και κάποιοι φωνάζανε να πάνε να εισβάλουν στη Βουλή με τα γνωστά χυδαία συνθήματα.

Ας του πει κάποιος ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι «πεζοδρομιακή» δημοκρατία. Και ας αναλογιστεί ότι είμαστε στην κυβέρνηση σήμερα επειδή μας ψήφισε το 40% του ελληνικού λαού.

Και ας αντιληφθεί, επιτέλους, ότι απολαμβάνουμε της εμπιστοσύνης της Βουλής, επειδή πριν από λίγες μέρες έκανε πρόταση δυσπιστίας, «έφαγε τα μούτρα του» και 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν την εμπιστοσύνη τους σε αυτή την κυβέρνηση.

Ας αφήσει, λοιπόν, στην άκρη αυτά τα ψευτοεπικονωνιακά νταηλίκια και ας σοβαρευτεί επιτέλους. Ας σοβαρευτεί και ας έρθει να μιλήσουμε επί πραγματικών επιχειρημάτων.

Να συγκρίνουμε τις διαδρομές μας, να μιλήσουμε για το παρελθόν μας. Τέσσερα χρόνια ήταν Πρωθυπουργός. Γιατί δεν θέλει να μας πει τι έκανε επιτέλους για τη χώρα αυτά τα τέσσερα χρόνια;

Εγώ δεν έχω καμία δυσκολία να κάνω το δικό μας απολογισμό, με τα πολλά καλά και τα όποια λάθη. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ από εσάς. Και όποτε έγιναν λάθη, με ευθύτητα τα αναγνώρισα. Μιας και είμαστε εδώ σε έναν τόπο φυσικών καταστροφών, θέλω να θυμίσω ότι όταν είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές πρόπερσι το καλοκαίρι στην Εύβοια, πρώτος εγώ βγήκα και είπα ότι δεν τα καταφέραμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι.

Και γίναμε καλύτεροι στο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας και το ξέρετε πολύ καλά πόσες ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί πια με το «112». Και είναι κατάκτηση για την κοινωνία, όχι για την κυβέρνηση, ότι έχουμε κουλτούρα, πια, εκκενώσεων.

Αυτό θα μείνει στη χώρα, δεν το πιστωνόμαστε μόνο εμείς, είναι σημαντικό για τη χώρα -όταν μιλάμε με την Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους, όταν για πρώτη φορά έγινε τόσο καλός συντονισμός- το ξέρετε καλά. Και μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.

Να έρθει λοιπόν να συγκριθούμε, να μιλήσουμε γι’ αυτά. Αλλά να μιλήσουμε κυρίως για την Ελλάδα της επόμενης μέρας: πώς την οραματιζόμαστε, πώς θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία ανάπτυξης. Πώς θα φέρουμε περισσότερες επενδύσεις. Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί.

Διότι δεν θα κουραστώ να το λέω, εάν η πρόκληση για εμάς της πρώτης τετραετίας ήταν να μειώσουμε τους φόρους, η μεγάλη πρόκληση και το στοίχημα της δεύτερης τετραετίας, που θα το κερδίσουμε, θα είναι καλύτεροι μισθοί για όλους.

Να έρθει να αντιπαρατεθούμε για τα πεδία πολιτικής, για τη στέγη που είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εδώ στο Δήμο σας, τα πολλά χρήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κατευθυνθούν σε κοινωνικές κατοικίες. Θα έχουμε υπερύγχρονα διαμερίσματα για τους πυρόπληκτους οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους.

Αλλά το πρόβλημα της στέγης είναι ευρύτερο. Βλέπω συχνά νέα παιδιά, τα οποία μου λένε: «δεν θα αποκτήσουμε ποτέ εμείς, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ένα διαμέρισμα».

Κι ερχόμαστε και παρεμβαίνουμε και λέμε: θα κάνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα, που θα μπορούμε να πούμε σε ένα νέο ζευγάρι, «θα σου επιδοτήσω τη δόση του στεγαστικού δανείου και αντί να πληρώνεις ενοίκιο, θα πληρώνεις την ίδια δόση στεγαστικού δανείου και κάποια στιγμή θα σου μείνει και το σπίτι». Αυτές είναι εφαρμοσμένες πολιτικές για πραγματικά προβλήματα.

Να συζητήσουμε για το μέλλον της Υγείας, η οποία τόσο ξέρω ότι μάς απασχολεί και περάσαμε δύσκολα στη διάρκεια του κορονοϊού και το Εθνικό Σύστημα Υγείας έδειξε τις δυνατότητές του, ανέδειξε όμως και τις αδυναμίες του.

Τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα; Πώς αντιλαμβανόμαστε την πρόληψη στην υγεία; Τον Α΄ βαθμό υγείας; Πώς θα ξανασχεδιάσουμε τα Επείγοντα στα νοσοκομεία μας. Όλα αυτά είναι πραγματικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Αλλά πολύ φοβάμαι, φίλες και φίλοι, ότι τίποτα για όλα αυτά δεν θα σχολιαστεί και δε θα ακούσετε τίποτα για όλα αυτά, από την Αξιωματική Αντιπολίτευση. Η επιλογή τους είναι δεδομένη και δρομολογημένη. Θα φτάσουμε στις εκλογές μέσα σε ένα κλίμα μεγάλης τοξικότητας.

Η στρατηγική μας όμως -κι αυτό θέλω να το μεταφέρω σε όλα μας τα στελέχη- πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Προφανώς και όταν προκαλούμαστε θα απαντάμε, όμως δεν πρόκειται να υποστείλουμε τη σημαία της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας την οποία έχουμε κρατήσει ψηλά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα βουλιάξουμε στη λάσπη μαζί τους.

Θα αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα. Και τελικά θα έχουμε εμπιστοσύνη στην ίδια την κρίση του ελληνικού λαού.

Έχουμε μπροστά μας να απενεργοποιήσουμε μια «βόμβα». Η «βόμβα» αυτή είναι η «βόμβα» της απλής αναλογικής. Οι Δήμοι, οι οποίοι ήταν τα πρώτα θύματα, γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να κυβερνάς χωρίς να έχεις πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να περάσουμε την ίδια διαδικασία και ως χώρα.

Για εμάς, λοιπόν, δεν υπάρχουν δύο κάλπες. Υπάρχει μια κάλπη, η εθνική κάλπη που θα στείλει το μήνυμα τού ποιον θα θέλει ο ελληνικός λαός να έχει ως κυβέρνηση την επόμενη μέρα.

Γι’ αυτό και ζητώ από εσάς, από τα κομματικά μας στελέχη, μέγιστη κινητοποίηση. Δεν έχει μείνει πια πολύς καιρός. Ξέρουμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα όλες και όλοι μαζί, θα τον δώσουμε με αισιοδοξία, θα τον δώσουμε με χαμόγελο, θα τον δώσουμε με αυτοπεποίθηση. Θα τον δώσουμε με την ικανοποίηση που μας δίνει το σημαντικό δημοσκοπικό μας προβάδισμα, αλλά και με τη μετριοφροσύνη ενός κόμματος που δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο.

Ένα πράγμα δεν μπορούμε να δεχθούμε και αυτό είναι αλαζονεία και υπεροψία. Κάθε δημοκρατική διαδικασία επιβάλει σκληρή δουλειά και ταπεινότητα. Και προσέγγιση του κάθε πολίτη με τον απαραίτητο σεβασμό που του αξίζει.

Αυτό θέλω να σάς ζητήσω. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε και είμαι σίγουρος ότι με τη δική σας στήριξη, με τον δικό σας αγώνα, θα μπορέσω να έχω τη δυνατότητα και μετά το πέρας των εκλογών, των διπλών εκλογών καθώς φαίνεται γιατί θα χρειαστούμε δυο εκλογές, να έχω τη δυνατότητα να τηρήσω την υπόσχεσή μου και να υποδεχθώ τον μικρό Μάξιμο στο Μαξίμου.

Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό αγώνα».

