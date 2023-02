Πολιτική

Ανδραβίδα - Phantom: τα μηνύματα των πολιτικών για τον θάνατο του Τσιτλακίδη

Η συλλυπητήρια μηνύματα έστειλε ο πολιτικός κόσμος, μετά την επιβεβαίωση θανάτου και του δεύτερου πιλότου του Phantom, Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη.

Βαρύ το κλίμα και στον πολιτικό κόσμο μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής αεροπορίας, μετά τη συντριβή του Phantom στην Ανδραβίδα.

«Την εθνική οδύνη κάνει ακόμη βαρύτερη η είδηση της απώλειας του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη, ύστερα από εκείνη του Υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα» έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του πιλότου του μοιραίου Φάντομ, Ευστάθιου Τσιτλακίδη.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη:

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη έστειλε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μέσω των κοινωνικών δικτύων. «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τον άδικο χαμό και του κυβερνήτη του μοιραίου F-4 της πολεμικής μας αεροπορίας, Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη, που έφυγε στην ώρα του καθήκοντος. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους», έγραψε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) February 1, 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μέσα από ανάρτησή της έστειλε το δικό της μήνυμα για τους δύο ήρωες πιλότους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανάρτησή της:

Πενθούμε, με βαθιά θλίψη, τον θάνατο, εν ώρα καθήκοντος, του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα απαιτητικής εκπαιδευτικής άσκησης.

Οι λαμπροί αυτοί νέοι, ατρόμητοι μπροστά στον κίνδυνο και ταγμένοι, μαζί με όλους τους ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας μας, στην υπεράσπιση των ουρανών της πατρίδας, θα μείνουν χαραγμένοι στη μνήμη μας ως παράδειγμα αυταπάρνησης και προσήλωσης στο χρέος.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, καθώς και στους συναδέλφους τους. Ο πόνος τους είναι και δικός μας."

«Βαρύ το τίμημα του να θέλεις να είσαι καλύτερος», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μόλις πληροφορήθηκε ενώ ήταν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, την επιβεβαίωση του θανάτου και του Σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη.

Ο υπουργός, ανέφερε πως «είναι βαρύς ο φόρος αίματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Στους πλέον των 160 νεκρών, μετράμε και άλλους δύο, την ώρα που προσπαθούσαν να γίνουν καλύτεροι. Αυτό είναι το τίμημα όταν θες να είσαι καλύτερος. Να αναπαυθούν εν ειρήνη. Και εμείς, πάντα, θα τιμούμε την μνήμη τους».

Στην κηδεία του Σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη, την Παρασκευή, στο Νευροκόπι, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου κυρύχθηκε τριήμερο στρατιωτικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις έως τις 2 Φεβρουαρίου, μετά το τραγικό γεγονός που συνέβη το πρωί της Δευτέρας, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή του o Υποσμηναγός (Ι) Μάριος - Μιχαήλ Τουρούτσικας συγκυβερνήτης του διθέσιου αεροσκάφος F-4 Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης που κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας, ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση.

Ελληνική Λύση: ο Σμηναγός Τσιτλακίδης στο Πάνθεον των Ηρώων της Πατρίδας

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, δηλώνει τα συλλυπητήριά της για τον τραγικό θάνατο του Ευστάθιου Τσικλατίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: "Η Ελληνική Λύση εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη, ο οποίος μαζί με τον Υποσμηναγό Μάριο - Μιχαήλ Τουρούτσικα, θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος.

Η Ελλάδα δεν θα λησμονήσει ποτέ τον ηρωισμό και την θυσία του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα.

Το κράτος οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τους οικείους των ηρώων του Ελληνισμού."

