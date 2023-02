Κοινωνία

Καταγγελία για βιασμό 4χρονου - Μαρακάκης: Το παιδί περιέγραψε τα “παιχνίδια” που έπαιζε με τον μπαμπά (βίντεο)

Γιος ιερέα, κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση τον γιο του, πριν καν κλείσει τα 4 χρόνια του. Τι είπε το παιδί στην παιδοψυχολόγο, τι υποστηρίζει ο πατέρας του 4χρονου.

Σοκ στο Πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένας ένας πατέρας στη Βόρεια Ελλάδα, γιος ιερέα, κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση τον γιο του, πριν καν κλείσει τα 4 χρόνια του, με τη γιαγιά, δηλαδή την πρεσβυτέρα, παρούσα, να συμμετέχει και εκείνη στην αδιανόητη πράξη.

Για την φρικιαστική υπόθεση μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα", δικηγόρος της μητέρας του αγοριού, Γιάννης Μαρακάκης, σημειώνοντας πως από την εξέταση του παιδιού προέκυψε πως τα όσα βίωσε, βιντεοσκοπούνταν.

"Την υπόθεση την ανέλαβε το γραφείο μου μετά από είκοσι ημέρες έρευνας για να διαπιστώσουμε αν αυτά που έλεγε το παιδί- μέσω της καταγγέλλουσας μητέρας του- ευσταθούσαν, και δεν ήταν στο πλαίσιο της αντιδικίας των συζύγων που συχνά εργαλοποιούν τα παιδιά", ανέφερε ο κ. Μαρακάκης.

Οι κατηγορίες που έχουν ασκηθεί στον πατέρα του ανήλικου είναι "ποινική δίωξη κατ' εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις σε παιδί κάτω των 12 ετών και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών", ωστόσο δεν έχει απολογηθεί εκφράζοντας την απορία πως ο πρωταγωνιστής αυτής της φρίκης δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

Όπως σημείωσε το παιδί έχει περιγράψει ότι έχει υποστεί στην παιδοψυχολόγο, λέγοντας «δεν θέλω την κάμερα, γιατί τα “παιχνίδια” μας με τον μπαμπά τα βλέπαμε μετά στην τηλεόραση», ενώ αισθανόταν καλύτερα κατά την εξέταση του όταν ήταν κλειστή η κάμερα ή το παιδί δεν βρισκόταν μπροστά από αυτήν.

Παράλληλα, όπως είπε υπάρχει προσπάθεια στο πλαίσιο της ανάκρισης να βρεθεί τέτοιο υλικό, για αυτό έγινε και άρση του απορρήτου του επικοινωνιών, ενώ πριν από 15 ημέρες έγινε δίκη για ασφαλιστικά μέτρα, όπου αποφάσισε να απαγορεύσει κάθε επικοινωνία του πατέρα με το παιδί.

Τέλος, είπε πως η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι όλα είναι αποκυήματα της φαντασίας της μητέρας του παιδιού.

