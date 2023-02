Πολιτική

F-4: Αντιπτέραρχοι οι δύο πιλότοι του Phantom

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την μέγιστη τιμή αποδίδει η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στους αδικοχαμένους πιλότους του μοιραίου F-4 Phantom “507”.

Η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσισε να αποδώσει την μέγιστη τιμή στους αδικοχαμένους πιλότους του μοιραίου F-4 Phantom, που συνετρίβη την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια δυτικά του Κατάκολου.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) σε έκτακτη – δια περιφοράς συνεδρίασή του χθες το απόγευμα αποφάσισε την προαγωγή του 31χρονου Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του 29χρονου Υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα στον τιμητικό βαθμό του Αντιστρατήγου.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, υπέγραψε αργά το απόγευμα την σχετική απόφαση, η οποία εν συνεχεία υπεγράφη από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Σήμερα αναμένεται η υπογραφή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα επικυρώνει και τυπικά την τιμητική προαγωγή.

Τόσο στην κηδεία του 29χρονου Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα, που είναι σήμερα στην Τρίπολη όσο και στου 31χρονου Ευστάθιου Τσιτλακίδη αύριο στο Νευροκόπι, θα προσφωνηθούν με τον βαθμό του Αντιπτεράρχου.

Η απόφαση να τους απονεμηθεί ο μέγιστος βαθμός δείχνει και την έμπρακτη αναγνώριση της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ οι οικογένειές τους θα λάβουν όλα τα προβλεπόμενα σαν να αποστρατεύονταν ως Αντιπτέραρχοι εν ζωή.





Η εξόδιος ακολουθία για τον Αντιπτέραρχο (Ι) Μάριο – Μιχαήλ Τουρούτσικα θα τελεστεί στις 10:30 στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Τριπόλεως, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Αγίου Ιωάννη Πικερνίου. Το «παρών» θα δώσει τόσο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την πολιτειακή και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή για τον Αντιπτέραρχο (Ι) Ευστάθιο Τσιτλακίδη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Νευροκόπι Δράμας.





Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Άννα Βαγενά: Η καριέρα, η σχέση ζωής με τον Κηλαηδόνη και ο ρόλος της γιαγιάς (βίντεο)

Παιδί έπαιζε κρυφτό και βρέθηκε σε άλλη... χώρα

“The 2Night Show” - Ρούλα Κορομηλά: Έχω διαφωνήσει, έχω νευριάσει, αλλά δεν έχω απολύσει κανέναν (βίντεο)