ΝΒΑ: Οι Σέλτικς συνέτριψαν τους Νετς

Η βαθμολογία σε Ανατολή και Δύση μετά τον θρίαμβο των Σέλτικς επί των Νετς και τις ήττες των Γουόριορς - Γκρίζλις.

Τα «αφεντικά» της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, Σέλτικς, συνέτριψαν με 139-96 τους Νετς, σημειώνοντας την 37η νίκη τους στο εφετινό κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Οι νικητές, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην ομάδα του Μπρούκλιν και στο τέλος της πρώτης περιόδου, είχαν «κτίσει» διαφορά ασφαλείας (46-16), με κορυφαίος για ακόμη ένα ματς, τον Τζέϊσον Τέϊτουμ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους κι εννέα ριμπάουντ. Εξαιρετικοί για τους «Κέλτες», οι Τζέϊλεν Μπράουν (26π.) και Ρόμπερτ Ουίλιαμς (16π, 9ρ.), ενώ από τους Νετς, ξεχώρισε ο Κάϊρι Ιρβινγκ με 20 πόντους.

Παράλληλα, ο Ντέμιαν Λίλαρντ με 42 πόντους, οδήγησε τους Μπλέϊζερς σε μία σπουδαία νίκη στο Μέμφις με 122-112, ενώ στην Φιλαδέλφεια, οι Σίξερς πήραν δύσκολα την ρεβάνς από τους Μάτζικ με 105-94.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Φοίνιξ-Ατλάντα 100-132

Βοστώνη-Μπρούκλιν 139-96

Γιούτα-Τορόντο 131-128

Χιούστον-Οκλαχόμα 112-106

Μινεσότα-Γκόλντεν Στέϊτ 117-114 (παρ.)

Σαν Αντόνιο-Σακραμέντο 109-119

Φιλαδέλφεια-Ορλάντο 105-94

Μέμφις-Πόρτλαντ 112-122

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 37-15

Φιλαδέλφεια 33-17

Μπρούκλιν 31-20

Νέα Υόρκη 27-25

Τορόντο 23-30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 34-17

Κλίβελαντ 31-22

Ιντιάνα 24-28

Σικάγο 23-27

Ντιτρόιτ 13-39

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 29-23

Ατλάντα 26-26

Ουάσινγκτον 24-26

Ορλάντο 20-32

Σάρλοτ 15-37

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 35-16

Μινεσότα 28-26

Γιούτα 27-26

Πόρτλαντ 25-26

Οκλαχόμα Σίτι 24-27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Σακραμέντο 29-21

Λ.Α. Κλίπερς 29-25

Φοίνιξ 27-26

Γκόλντεν Στέιτ 26-25

Λ.Α. Λέικερς 24-28

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέμφις 32-19

Ντάλας 27-25

Νέα Ορλεάνη 26-26

Σαν Αντόνιο 14-38

Χιούστον 13-38

