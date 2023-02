Αθλητικά

Τεντόγλου: Εντυπωσιακή εμφάνιση στο Γκέτεμποργκ

Γεμάτο υποσχέσεις και για την νέα χρονιά το ξεκίνημα του Έλληνα πρωταθλητή. Αντίθετα, μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ίδιο μίτινγκ.

«Με το δεξί» μπήκε στο 2023 ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος στο μίτινγκ κλειστού του Γκέτεμποργκ κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8,12 μέτρα.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι μπήκε στον αγώνα με 7,96 μ., σημείωσε δύο διαδοχικά άλματα στα 8,12 μ. «προσγειώθηκε» στα 8,06 μ. στην τέταρτη προσπάθεια, άφησε το πέμπτο του άλμα κι έκλεισε με 8,07 μέτρα.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης και «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, κατάφερε με τη σημερινή του επίδοση να σημειώσει την τρίτη καλύτερη στον κόσμο και δεύτερη στην Ευρώπη, πίσω από το 8,19 μ. του Τόμπιας Μόντλερ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Γκέτεμποργκ με 7,80 μέτρα.

Στην Ουψάλα, ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και ολοκλήρωσε πρόωρα τον αγώνα του στο μίτινγκ. Ο άλτης του Χάρη Καραλή δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το αρχικό ύψος των 5,52 μ. και να διεκδικήσει μια εμφάνιση ανάλογη της Καρλσρούης.

