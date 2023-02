Οχάιο: Φωτιά προκάλεσε εκτροχιασμό τρένου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεργεία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης απομακρύνουν κατοίκους από τα σπίτια τους σε ακτίνα ενός μιλίου από την πυρκαγιά.

Αμαξοστοιχία εκτροχιάσθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στο Ιστ Παλεστάιν του Οχάιο προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Συνεργεία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης απομακρύνουν κατοίκους από τα σπίτια τους σε ακτίνα ενός μιλίου από την πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η αστυνομική διεύθυνση του Ιστ Παλεστάιν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς να γνωστοποιήσει λεπτομέρειες.

Η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών Norfolk Southern Corp «βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις τοπικές αρχές ενώ κινητοποιούμε τις δικές μας ομάδες», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με το φορτίο του τρένου ούτε για τα αίτια του εκτροχιασμού.

#BREAKING: Fire official on scene in #EastPalestine #Ohio tells me the #trainderailment happened on east end of city by @MarathonFuel - station got all semis of fuel out in time



On north end, a structure was on fire but was quickly knocked down



Several agencies assisting@KDKA pic.twitter.com/v3NEsXsOPj