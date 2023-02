Πολιτική

Βαρεμένος για Καραμανλή: Αντέδρασα σε μια ιεροσυλία - Δεν κάνω “δήλωση μετανοίας” (βίντεο)

Τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον ΑΝΤ1 για τις αντιδράσεις, μετά το επεισόδιο στον τηλεοπτικό «αέρα» και γιατί έστρεψε τα «βέλη» του προς την Νέα Δημοκρατία.

«Έδωσα τις εξηγήσεις μου αμέσως μετά από το περιστατικό με την Άννα Καραμανλή στον τηλεοπτικό «αέρα» και το περιστατικό έληξε εκεί» είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, για το επεισόδιο με την φωτογραφία, την οποία κρατούσε η συνάδελφος του της ΝΔ, την οποία εκείνος άρπαξε από τα χέρια της, τσαλάκωσε και πέταξε προς το μέρος της, εμφανώς εκνευρισμένος.

Όπως είπε το Σάββατο στην Φαίη Μαυραγάνη και στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Βαρεμένος, «Δεν έχω να κάνω καμία δήλωση μετανοίας σε έναν μηχανισμό που ενεργοποιήθηκε τρεις ώρες μετά, οπότε βγήκε μια ανακοίνωση και η κ. Καραμανλή άλλαξε την στάση της και μιλούσε για σεξιστική επίθεση»

«Σε μένα έχει χώρο και ο συναισθηματισμός και ο αυθορμητισμός, βέβαια πάντοτε ελεγχόμενος. Έχω δώσει στην Βουλή τις εξετάσεις μου. Ανεβαίνω στο βήμα και δεν λέω ένα ποίημα, μιλάω από στήθους και με συναισθηματισμό», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στρέφοντας τα πυρά του προς την ΝΔ, ο Γιώργος Βαρεμένος, είπε «εσείς μπορείτε να πείτε ότι θέλετε, η καλόπιστη κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Για τους άλλους, για τον μηχανισμό που σας είπα, είμαι εδώ, δεν με νοιάζει να τσαλακωθώ και να αλλοιωθεί ίσως η πορεία μου τόσα χρόνια στην Βουλή».

«Εκείνη την στιγμή ένιωσα ότι βρισκόμουν μπροστά σε μια ιεροσυλία. Εάν ήταν να ανοίξουμε εκείνη την στιγμή την συζήτηση για την απώλεια των δύο αεροπόρων μας, θα έπρεπε όλοι να σιωπήσουμε. Αντέδρασα όπως αντέδρασα σε εκείνη την ιεροσυλία εκείνη την στιγμή», σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην συνέχεια, ο Γιώργος Βαρεμένος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχε σε πολιτική συζήτηση στην εκπομπή, μαζί με τους βουλευτές Τάσο Χατζηβασιλείου της ΝΔ και Κώστα Σκανδαλίδη του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες.

