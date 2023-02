Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τουρκία: “Η ισχύς του ήταν ίση με 130 ατομικές βόμβες”

Τι λέει Τούρκος σεισμολόγος για το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας.



Συγκλονίζει το στοιχείο που έδωσε ο διάσημος Τούρκος σεισμολόγος Εβγκιούν Αχμέτ Ερτσάν για τον πρώτο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας.

«Η ισχύς του υπολογίζεται ότι είναι ισοδύναμη με 130 ατομικές βόμβες. Ήταν ένας σεισμός που περιμέναμε εδώ και αιώνες στη συγκεκριμένη περιοχή» τόνισε ο καθηγητής Ερτσάν.

«Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στη συμβολή τεσσάρων μεγάλων ρηγμάτων –της Νεκράς Θάλασσας, της Ανατολικής Ανατολίας, της Αραβικής τεκτονικής πλάκας και του Τόξου της Κύπρου», αναφέρει ο Τούρκος καθηγητής. Προσθέτει μάλιστα ότι ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που θα μπορούσε να δώσει η συγκεκριμένη περιοχή, εξάντλησε με άλλα λόγια το προβλεπόμενο δυναμικό της.

Hatay-Osmaniye-Kahramanmaras-Gaziantep k?r?klar catag?nda yuzy?llard?r beklenen deprem M7,4 buyuklugunde yaklas?k 130 atom bombas? gucunde, 43 saniye sureli, 6 Subat 2023, 5 km gibi s?gda, cok etkili olustur. Soguk k?s gununde felaket cok buyuk. — Prof. Dr. Ovgun Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 6, 2023

Καθώς μάλιστα η προέκταση του ρήγματος που έδωσε τον ισχυρότατο σεισμό βρίσκεται κοντά στην περιοχή του «Ακούγιου», όπου η Ρωσία κατασκευάζει πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ήταν εύλογο να δημιουργηθεί ανησυχία για την τύχη του εγχειρήματος.

Από ρωσικής πλευράς υπήρξε καθησυχαστική ανακοίνωση ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και δεν επηρεάσθηκαν από τον μεγάλο σεισμό. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει πόσο κινδυνεύει η ευρύτερη περιοχή από ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στο σκέλος του ρήγματος που περνά κοντά από την περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου.

