Δίκη Φιλιππίδη: η απόφαση του δικαστηρίου για τον ηθοποιό

Η ετυμηγορία από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα ανακοινωθεί στον Πέτρο Φιλιππίδη, που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος συναδέλφων του.

Μία από τις θεωρούμενες ως πιο εμβληματικές υποθέσεις σεξουαλικής βίας που αναδείχθηκε στο πλαίσιο του λεγόμενου ελληνικού meToo κλείνει σήμερα, εκτός απροόπτου, με την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου που επί σχεδόν έναν χρόνο δικάζει έναν από τους πιο προβεβλημένους καλλιτέχνες του θεατρικού χώρου , θα ανακοινωθεί στις 2 μετά το μεσημέρι.

Οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι έχοντας συνεκτιμήσει όλα τα στοιχεία που έχουν εισφερθεί στο δικαστήριο, θα αποφανθούν για το κατηγορητήριο που βαρύνει τον επιφανή ηθοποιό στο οποίο περιλαμβάνονται κατηγορίες για έναν βιασμό κατ' εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού, σε βάρος τριών συναδέλφων του.

Τόσο ο κατηγορούμενος όσο και οι τρεις γυναίκες που τον κατήγγειλαν , αναμένουν σήμερα με αγωνία να ακούσουν την εκτίμηση των δικαστών , προσδοκώντας , η κάθε πλευρά δικαίωση:

Οι καταγγέλλουσες , που είναι παρούσες όλο αυτό το διάστημα στην δίκη, αναμένουν μία τιμωρία για όσα ισχυρίζονται ότι υπέστησαν από τον κατηγορούμενο όταν του ζήτησαν δουλειά. Ο ίδιος ο επιφανής ηθοποιός αναμένει μία συνολική αθώωση καθώς ισχυρίζεται ότι όλα όσα του καταλογίζονται "είναι ψεύδη", είναι "οργανωμένο σχέδιο" με στόχο να τρωθεί ο ίδιος ώστε "να ξαναμοιραστεί η πίτα στο θέατρο".

Η υπόθεση που απασχόλησε το δικαστήριο είναι από τα πλέον δυσαπόδεικτα εγκλήματα , ιδιαιτερότητα που είχε τονίσει στην αγόρευσή της και η Εισαγγελέας Έδρας του Δικαστηρίου Στέλλα Στόγια, αναφερόμενη στα εγκλήματα σεξουαλικής αγριότητας, ως αυτά που "δεν διαπράττονται παρουσία μαρτύρων" , που είναι "αθέατα εγκλήματα", όπως είχε τονίσει.

"Υπάρχει όμως εμμάρτυρο υλικό" είχε πει η Εισαγγελέας αναφερόμενη στους ισχυρισμούς που , εκθέτοντας πρώτα από όλους τον εαυτό τους, προβάλλουν τα φερόμενα θύματα.

Με την απόφασή του το δικαστήριο σήμερα θα δείξει ποια στοιχεία δέχθηκε και ποια θεώρησε ως την αλήθεια στα "αθέατα εγκλήματα" που βαρύνουν τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ο ηθοποιός κατηγορείται ότι βίασε μία συνάδελφο του το 2008, πράξη που έγινε δύο φορές , καθώς και ότι αποπειράθηκε να βιάσει άλλες δύο ηθοποιούς , το 2010 και το 2014.

Οι πράξεις του 2008 και του 2010 φέρεται να τελέστηκαν μέσα στο καμαρίνι του , όπου για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκαν εκεί οι συνάδελφοι του, ενώ η περίπτωση του 2014 καταλογίζεται ότι έγινε μέσα στο αυτοκίνητο του , μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με την άνεργη τότε, παθούσα . Και στις τρεις περιπτώσεις , σύμφωνα με την δικογραφία ο επιφανής καλλιτέχνης φέρεται να έδρασε "εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του και την ανάγκη τους για εύρεση εργασίας".

Στην δικογραφία γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο που ο Πέτρος Φιλιππίδης λειτουργούσε: "είχε μεθοδολογία και σχέδιο στον τρόπο προσέγγισης των θυμάτων του, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύος, το εγνωσμένο κύρος και την καταξίωσή του στον χώρο, όντας ηθοποιός, σκηνοθέτης, θιασάρχης, επεδίωκε συναντήσεις με τα θύματά του με αφορμή τη λήψη βιογραφικών" αναφέρεται.

Η Εισαγγελική πρόταση

Αν οι δικαστές αποδεχθούν την πρόταση που υπέβαλλε στις 13 Ιανουαρίου η Εισαγγελέας Έδρας κ Στόγια , τότε θα πρέπει να κηρύξουν ένοχο για τις δύο απόπειρες βιασμού τον κατηγορούμενο και αθώο λόγω αμφιβολιών για τον βιασμό.

Η κ. Στόγια έκρινε πως η καταγγέλλουσα βιασμό , εμφάνισε διαφοροποιήσεις στις καταθέσεις που έδωσε στον Εισαγγελέα, στην Ανακρίτρια και τελικά στο Δικαστήριο και έτσι δημιουργούνται ερωτηματικά και αμφιβολίες. "Αδυνατώ να καταλήξω στο τι ακριβώς συνέβη" είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως οι διαφοροποιήσεις που εντόπισε στα λεγόμενα της ηθοποιού έχουν αντίκτυπο και στον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων. "Μπορεί να συνέβησαν τα γεγονότα όπως τα λέει η πρώτη καταγγέλλουσα στο δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο δε μπορεί να καταδικάσει με "ίσως" και "μπορεί" ..Ποια από όλες τις εκδοχές είναι η αλήθεια;" ανέφερε η Εισαγγελική λειτουργός η οποία δήλωσε πως "Έχω αμφιβολίες".

Η Εισαγγελέας έκρινε αξιόπιστες και τεκμηριωμένες τις μαρτυρίες των άλλων δύο γυναικών ζητώντας να κριθεί ένοχος για αυτές τις υποθέσεις ο Πέτρος Φιλιππίδης. Η Εισαγγελέας τόνισε ότι οι δύο γυναίκες την έπεισαν πως όσα κατέθεσαν είναι η αλήθεια για όσα βίωσαν.

Με την αγόρευση της τόνισε ότι το δικαστήριο δεν πρέπει να δεχθεί την θέση του κατηγορούμενου περί "συναίνεσης" που υπήρξε για τις πράξεις του. Όπως είπε για την δεύτερη καταγγέλλουσα: "αν ήταν συναινετικό αυτό που έγινε γιατί δεν πήρε το ρόλο; Γιατί στη συνέχεια δε συνεργάστηκαν ποτέ;". Αντίστοιχα για την τρίτη καταγγέλλουσα , αναρωτήθηκε: " Αν υπήρχε συναίνεση γιατί δεν τον αναζήτησε αργότερα; Γιατί δεν επιδιώκει να τον συναντήσει ξανά; Έγινε λόγος για το ημερολόγιο της. Είπε η υπεράσπιση "Πως είναι δυνατόν γι' αυτό που της συνέβη να μη γράψει κάτι;" Και γιατί να γράψει; Γιατί να καταγράψει κάτι φρικτό που της συνέβη; Οι σελίδες, εκείνες τις ημέρες είναι κενές. Είναι ενδεικτικό κι αυτό".

Στην αγόρευση της η κ. Στόγια με αυστηρό ύφος θέλησε να δώσει απάντηση και για την κριτική ως προς τον χρόνο που επέλεξαν οι τρεις ηθοποιοί να καταγγείλουν τον κατηγορούμενο. "Ποιος θα πει στο θύμα πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει; Στο "γιατί τώρα;" λοιπόν η απάντηση είναι πως γιατί τώρα ένιωσαν έτοιμες! Γιατί τώρα ένιωσαν δυνατές" είπε αναφερόμενη και στις συνθήκες που ευνόησαν τέτοιου είδους καταγγελίες πριν δύο χρόνια.

Με την πρόταση της η κ. Στόγια αναφέρθηκε εκτενώς και στην προσωπικότητα του Πέτρου Φιλιππίδη "ο απόλυτος άρχων του θεάτρου, ο αυτοκράτορας Φιλιππίδης, όπως τον χαρακτήρισε ο Σπύρος Μπιμπίλας" ανέφερε η Εισαγγελέας η οποία είπε πως τον κατηγορούμενο διακρίνει το "Σύνδρομο του εξουσιαστή".

Όπως ανέφερε: "Καταχράστηκε την ισχυρή του θέση, ο κατηγορούμενος ενεργώντας με έπαρση, έχοντας εξουσιαστική συμπεριφορά, συμπεριφερόταν σαν κακομαθημένο παιδί που δεν μπορούσε να ακούσει όχι. Και όταν άκουγε το όχι γινόταν αγρίμι. Το όχι το άκουγε σαν ναι.."

Η Εισαγγελέας ζήτησε επίσης από τους δικαστές να μην δεχθούν ούτε τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου περί "οργανωμένου σχεδίου" για ξαναμοίρασμα της πίτας" στον χώρο του, λέγοντας πως η θεωρία του Πέτρου Φιλιππίδη "πάσχει" αφού προβλέπει "εθελόντριες" που δέχθηκαν να εκθέσουν εαυτούς ενώ τόνισε πως δεν έγιναν αλλαγές στο θεατρικό γίγνεσθαι μετά την απουσία του, όπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος.

Οι δικαστές δεν δεσμεύονται να ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση και έτσι σήμερα δεν είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθεί απόφαση ανάλογη με την εισήγηση της κ. Στόγια.

Εφόσον η κρίση των δικαστών δεν θεωρήσει αθώο τον κατηγορούμενο και είναι υπέρ της ενοχής του, η διαδικασία θα συνεχιστεί ώστε αφού εξετασθεί αν θα του χορηγηθούν ελαφρυντικά να αποφασιστεί η ποινή. Σε μία τέτοια περίπτωση η μάχη της πλευράς του κατηγορούμενου θα δοθεί για να κερδίσει αναστολή και να μην οδηγηθεί στην φυλακή.

Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο με τον ηθοποιό να βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος και να μετάγεται από την φυλακή στο εδώλιο.

Μετά από 12 μήνες προσωρινής κράτησης , το δικαστήριο τον περασμένο Ιούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι ο θιασάρχης μπορεί να βγει από την φυλακή με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Από την έναρξη της δίκης στο πλευρό των τριών γυναικών στέκονται γνωστοί ηθοποιοί, παρόντες στο δικαστήριο στις περισσότερες συνεδριάσεις ενώ πολλοί ήταν και οι ηθοποιοί που κατέθεσαν όπως ο πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας, η Κάτια Δανδουλάκη ,η Εβελίνα Παπούλια , η Θάλεια Ματίκα ,η Λένα Δροσάκη ,η 'Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Ζέτα Μακρυπούλια,ο Τάσος Χαλκιάς ,ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης κ.α

Ως μάρτυρες υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη κατέθεσαν οι ηθοποιοί Ελίνα Ακριτίδου και Βίκυ Πρωτογεράκη. Κατέθεσαν επίσης δύο στελέχη του Εθνικού Θεάτρου , μία πρώην και μια νυν, μία ραδιοφωνική παραγωγός κ.α.

