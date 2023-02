Πολιτική

Τηλεκπαίδευση: Κόντρα Κεραμέως - Φίλη για τα μαθήματα

Οι βολές της Νίκης Κεραμέως κατά του Νίκου Φίλη και η απάντηση του τομεάρχη Παιδείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μίλησε με αφορμή το νοσμοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, στον ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τηλεκπαίδευση αλλά και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Νίκος Φίλης.

«Το νομοσχέδιο προβλέπει πρόσθετα μέτρα για να ενισχύσουμε την ασφάλεια των παιδιών από τη μάστιγα του μπούλινγκ, το σχολικό εκφοβισμό» εξήγησε η υπουργός Παιδείας.

Η υπουργός Παιδείας, ακόμη, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απέχει από τις εργασίες της Βουλής. «Ο κ. Τσίπρας είπε ‘απέχουμε απ’ όλες τις ψηφοφορίες μέχρι τις εκλογές’. Δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνουν εκλογές Απρίλιο ή Μάιο; Αν γίνουν Μάιο οι εκλογές, 4 μήνες θα έχουμε απεργούς πληρωμένους από τους έλληνες πολίτες; Εγώ θα φέρω στη Βουλή το ν/σ για τον σχολικό εκφοβισμό, αυτό το ν/σ δεν έχει κομματικό χρώμα, έχει στόχο πώς θα θωρακίσουμε τα παιδιά μας. Σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει; Τι μήνυμα στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όσους τον ψηφίζουν».

Όπως επισήμανε η Νίκη Κεραμέως σχετικά με την τηλεκπαίδευση: «Δεν ξέρω ευρωπαϊκό ανάλογο στην τηλεκπαίδευση. Δεν ξέρω άλλη χώρα, όπως σήμερα η Ελλάδα, που να μπορεί να μεταφέρει σε μισή ή μια ώρα τη διαδικασία, έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός».

Στη συνέχεια μ'ιλησε και για τον Νίκο Φίλη και είπε συγκεκριμένα: «Στην πανδημία ο κ. Φίλης ήταν αντίθετος στην τηλεκπαίδευση. Αν ήταν υπουργός Παιδεία τα παιδιά μας για 6 – 7 μήνες θα ήταν στο σκοτάδι».

Επέκρινε ακόμη τις δηλώσεις που ειχε κάνει προ ολίγων ημερών ο Νίκος Φίλης, που προέτρεψε τα παιδιά να "κλείσουν τις οθόνες και να παίξουν στο χιόνι".

«Θέλουμε το παιχνίδι είναι μέρος της ζωής, η εκπαίδευση δεν αποκλείει το παιχνίδι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τηλεκπαίδευση; Έχουμε τρίτη μέρα κλειστά σχολεία. Έχουμε ένα μηχανισμό που δεν επιτρέπει να διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι γονείς δουλεύουν, ποιος γονιός τα παρατάει και λέει ‘παιδιά τέσσερις μέρες παίζουμε’, τα παιδιά πρέπει να διατηρούν τη συνέχεια με την εκπαιδευτική διαδικασία». Κατηγόρησε τον κ. Φίλη για «άκρατο λαϊκισμό και λογική κοπάνας, ήσσονος προσπάθειας, και εξίσωσης όλων προς τα κάτω», είπε η Νίκη Κεραμέως.

«Κανείς δεν λέει ότι η τηλεκπαίδευση μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση» είπε ακόμη η υπουργός Παιδείας.

Απάντηση στη Νίκη Κεραμέως, έδωσε ο τομεάρχης Παιδείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Φίλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Άκουσα το πρωί στο Σκάι την κα Κεραμέως, να λέει ένα ακόμα από τα πολλά ψέματα στα οποία έχει επιδείξει έφεση. Αυτή τη φορά δεν ήμουν μόνο (υποτίθεται) «κατά της τηλεκπαίδευσης» αλλά επίσης «αν υπηρετούσα υπουργός Παιδείας μέσα στην πανδημία τα παιδιά θα είχαν μείνει έξι και εφτά μήνες στο σκοτάδι». Υπολόγισε και το διάστημα! Φυσικά οι πάντες γνωρίζουν (το αγνοούν ίσως μόνο οι δημοσιογράφοι Οικονόμου και Παυλόπουλος, αφού δεν την αντέκρουσαν) ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ήταν υπέρ της τηλεκπαίδευσης, ως έκτακτο εργαλείο σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο. Με την επισήμανση πως ούτε κατά προσέγγιση δεν υποκαθιστά το μάθημα στην τάξη, με το δάσκαλο και τον καθηγητή ανάμεσα στους μαθητές.

Ποιος με συκοφαντεί λοιπόν με αυτό το απίθανο ψέμα; Η υπουργός που δεν κατόρθωσε να κάνει τηλεκπαίδευση της προκοπής: παρέδωσε τα προσωπικά δεδομένα άνω του ενός εκατομμυρίου μαθητών και καθηγητών σε εταιρίες έξω από τη χώρα, αποδεδειγμένα, δεχόμενη πολλαπλές γραπτές επιπλήξεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Δεν οργάνωσε πραγματική επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς, σε αυτό το έκτακτης φύσης εργαλείο που λειτουργεί τελείως διαφορετικά από το μάθημα μέσα στην τάξη. Δεν κατόρθωσε καν να επιδοτήσει την αγορά ταμπλέτας και υπολογιστή, παρά με ψίχουλα και όταν η τηλεκπαίδευση έπαψε! Με αποτέλεσμα να αναλάβουν το κόστος οι οικογένειες. Ποιος γονιός τα ξεχνά όλα αυτά;

Η κα Κεραμέως μίλησε έτσι, επειδή προχτές επεσήμανα ότι δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά για μια μέρα (!) να κάνουν τηλεκπαίδευση. Ας χαρούν το χιόνι, πρότεινα, όπως χαίρονται ένα μαθητικό περίπατο όταν έχει καλό καιρό. Πάει πίσω με μια εκδρομή το μάθημά τους; Εξάλλου, με μια εντολή το προηγούμενο βράδυ, είναι αδύνατο στον εκπαιδευτικό να ετοιμάσει τηλε-μάθημα. Το ξέρει πολύ καλά η εκπαιδευτική κοινότητα, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Το αγνοούν μόνο όσοι εκδίδουν τα νυχτερινά «εντέλλεσθε».

Αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Έχουμε επαναλάβει τα παραπάνω τόσες φορές, που κουράζουμε τον κόσμο. Ας κρίνει ο ψύχραιμος αναγνώστης ποιος και γιατί ψεύδεται.

Περιμέναμε αντίθετα από την κα Κεραμέως να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα και τις εκκρεμότητες που ταλαιπωρούν την εκπαίδευση, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, ακόμα δεν έχουν μονιμοποιηθεί χιλιάδες εκπαιδευτικοί οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη διετή δοκιμαστική θητεία τους. Κι αυτό γιατί η κυβέρνηση επιμένει ότι προϋπόθεση είναι η ψευδώνυμη αξιολόγησή τους, η οποία μάλιστα δεν γίνεται με ευθύνη της κυβέρνησης!

Κατά τα άλλα, είναι ο… ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της «ήσσονος προσπάθειας»!"

