Σεισμός - Τσαβούσογλου: Η ελληνική βοήθεια είναι ουσιαστική

Θερμές ευχαριστίες για την αρωγή, που κάθε άλλο παρά απλώς συμβολική είναι, όπως είπε, εξέφρασε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Μήνυμα του Καλίν προς τον Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες στις 10:30 το βράδυ με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την ανθρωπιστική βοήθεια που απέστειλε η χώρα μας στον χτυπημένο από τον καταστροφικό σεισμό, τουρκικό λαό.

Όπως έγινε γνωστό η επικοινωνία ήταν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και ο κ. Τσαβούσογλου ζήτησε από τον κ. Στυλιανίδη να μεταφέρει τις ευχαριστίες του στον πρωθυπουργό και στον ελληνικό λαό, τονίζοντας ότι η βοήθεια που έστειλε η χώρα μας είναι πολύ ουσιαστική και όχι συμβολική, καθώς όλα τα πράγματα που περιλαμβάνονται στην ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα και στις ανάγκες της Τουρκίας για να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον σεισμό.

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε στον κ. Τσαβούσογλου ότι όπως δεσμεύτηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα θα είναι στο πλευρό της Τουρκίας για όσο χρειαστεί.

Σημειώνεται ότι η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας από τη χώρα μας στην Τουρκία ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ, καθώς όλα τα υλικά που είχαν συγκεντρωθεί παραδόθηκαν στις τουρκικές αρχές.

Η βοήθεια αυτή μεταφέρθηκε στην Τουρκία με συνολικά οκτώ πτήσεις και αποτελείται από περίπου 80 τόνους υγειονομικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, όπως 7.500 κουβέρτες, 1.500 κρεβάτια και 500 σκηνές οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες και να χρησιμοποιηθούν ως κινητά ιατρεία. Το κόστος της μεταφοράς της ανθρωπιστικής βοήθειας καλύπτεται κατά 75% από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ενώ το υπόλοιπο 25%, της εθνικής συμμετοχής είναι χορηγία αεροπορικής εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κύμα της ανθρωπιστικής βοήθειας συνόδευσαν στα Άδανα ο Χρήστος Στυλιανίδης και ο γγ Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ενώ την παρέλαβε αντιπροσωπεία της Τουρκίας εκ μέρους του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μ. Τσαβούσογλου.

Κατά την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας ο κ. Στυλιανίδης μετέφερε την συμπαράσταση του πρωθυπουργού και τόνισε ότι η Ελλάδα και η ΕΕ στο σύνολό της στέκεται δίπλα στον τουρκικό λαό επιδεικνύοντας την αλληλεγγύη στην πράξη.

The catastrophic earthquakes in ???? and ???? showed, by the reactions of both the Greek and the Turkish societies, that people are much closer than their leaderships sometimes think (speech at the Diplomatic Academy of Paraguay). pic.twitter.com/3WrosDSGS1