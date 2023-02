Κοινωνία

Ίλιον: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εγκλωβίστηκαν άνθρωποι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στην οδό Διονύσου, στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είναι μεγάλη και ξέσπασε σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου.

Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι στην πολυκατοικία εγκλωβίστηκαν άνθρωποι και δεν μπορούσαν να κατέβουν από τα πιο πάνω διαμερίσματα.

Όπως έγινε γνωστό από την πολυκατοικία απεγκλωβίστηκαν τρεις ενήλικες και δυο παιδιά. Όλοι μεταφέρονται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, επί της οδού Διονύσου, στο Ίλιον Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 10, 2023

