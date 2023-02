Κηδεία Μανούσου Βολουδάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο “αντίο” (εικόνες)

Πολιτική

Συγγενείς, φίλοι και ο πολιτικός κόσμος της χώρας αποχαιρετά τον Μανούσο Βολουδάκη. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστη και ο Πρωθυπουργός.



Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, τελέστηκε σήμερα Σάββατο, η κηδεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανούσου Βολουδάκη που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 57 ετών χτυπημένος από τον καρκίνο.

H σορός του εκλιπόντος μεταφέρθηκε από το σπίτι του, στη Μητρόπολη Χανίων και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξόδιο ακολουθία παρέστη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν θα ξεχάσω την αγάπη που μας έδειχνε. Ακόμα και όταν έμαθε το πρόβλημα υγείας του και κλήθηκε να μας ενημερώσει ,η φωνή του ήταν σταθερή, ο ίδιος ήταν δυνατός , «συνεχίζουμε κανονικά», αυτές ήταν οι λέξεις του», αναφέρει η συνεργάτιδά του Μανούσου Βολουδάκη, Στέλλα Παπαπαναγιώτου.

Πολίτες που στήριξαν τον Μανούσο Βολουδάκη ως πολιτικό και ως άνθρωπο μιλούν για μια προσωπικότητα με ήθος, ευγένεια και αλτρουισμό.

Η ταφή του Μανούσου Βολουδάκη έγινε στο Κοιμητήριο του Αγίου Λουκά. Το δημοτικό συμβούλιο Χανίων κήρυξε το Σάββατο, ως ημέρα πένθους για το δήμο. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστη και ο Πρωθυπουργός με την σύζυγό του, όπως και πολυμελής αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας.

