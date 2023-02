Αθλητικά

Στίβος - Στεφανίδη: Τρίτη στο μίτινγκ της Νέας Υόρκης

Βελτιωμένη σε σχέση με το φετινό της ντεμπούτο στη Βοστώνη, την περασμένη εβδομάδα, η Κατερίνα Στεφανίδη κατέλαβε την τρίτη θέση στο παραδοσιακό μίτινγκ κλειστού στίβου «Millrose Games» της Νέας Υόρκης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του επί κοντώ πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4,48μ. και τα 4,62μ., βελτιώνοντας το 4,55μ. που είχε κάνει στον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Στη συνέχεια, η Ολυμπιονίκης του Ρίο δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 4,71μ. και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση.

