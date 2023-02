Οικονομία

Μητσοτάκης στις Ημέρες Καριέρας: Έρχονται 200000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, ότι είναι απολύτως εφικτός ο στόχος να πέσει η ανεργία κάτω από το 10% το 2024.

«Αυτό που έχει γίνει στην αγορά εργασίας θα ήταν πάρα-πάρα πολύ ψηλά στη δική μου προσωπική ιεράρχηση των επιτυχιών της κυβέρνησής μας, αν μας ρωτούσατε να κάνουμε τον απολογισμό μας καθώς φθάνουμε στη λήξη της κυβερνητικής μας θητείας», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο συζήτησης στην εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Επεσήμανε πως «έχουμε καταφέρει να εκσυγχρονίσουμε έναν οργανισμό που ήταν γνωστός ως ΟΑΕΔ, ο οποίος είχε πολλές αγκυλώσεις, για να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες μίας αγοράς εργασίας, η οποία μετεξελίσσεται πολύ γρήγορα. Κι όταν μιλάμε για ανάγκες, μιλάμε για ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως πολύ σημαντικό είναι ότι οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη συζήτηση που κατέθεσαν τις εμπειρίες τους δεν μιλούσαν για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας αλλά για θέσεις στην αγορά και έδωσε συγχαρητήρια στην υπηρεσία, στον διοικητή, στο υπουργείο στη Γενική Γραμματέα γιατί «έχουμε πια μία υπηρεσία απασχόλησης που λειτουργεί ως εταιρεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών».

Με αναφορά σε παρέμβαση συμμετεχούσης στη συζήτηση, υπογράμμισε ότι υπάρχει μία φυσική καχυποψία επιχειρήσεων και εργαζόμενων όταν το Δημόσιο αναλαμβάνει μία τέτοια πρωτοβουλία και «αυτή σε έναν βαθμό έχουμε καταφέρει να την ξεπεράσουμε». Επίσης, σημείωσε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την καχυποψία των ίδιων των εργαζόμενων και τόνισε την ανάγκη οι υποψήφιοι να δουν αυτήν τη διαδικασία και λίγο εκπαιδευτικά, επισημαίνοντας πως ακόμη κι αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα για κάποιον που συμμετέχει στις «Ημέρες Καριέρας» είναι μία σημαντική εμπειρία.

Όπως ανέφερε, μιλάμε για δουλειές που θα είναι ωφέλιμες για την επιχείρηση και δημιουργικές για τους εργαζόμενους, κι αυτό είναι κάτι που μπορούν να το πετύχουν οι «Ημέρες Καριέρας».

Υπογράμμισε την αξία στη σύνταξη του βιογραφικού και μετά το πόσο σημαντικό είναι το «πώς στέκεσαι σε μία συνέντευξη», ενθαρρύνοντας την Υπηρεσία να παρέχονται και μέσω διαδικτύου τα σχετικά σεμινάρια που ήδη προσφέρει διά ζώσης.

«Οι ιστορίες που ακούμε είναι η καλύτερη ζωντανή διαφήμιση για το ότι ο θεσμός αυτός δουλεύει», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης σε επόμενη παρέμβασή του, επισημαίνοντας πως η όλη συζήτηση γίνεται μόνο για ένα μέρος της δουλειάς που κάνει η ΔΥΠΑ, ενώ υπάρχουν και επιδοτούμενες θέσεις εργασίας που θα βγουν το επόμενο διάστημα, κοντά στις 200.000, με σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το καινούργιο ΕΣΠΑ. «Δεν το κρύβουμε ότι στόχος μας είναι να ρίξουμε την ανεργία κάτω του 10%, κάποια στιγμή το 2024», είπε ο πρωθυπουργός μιλώντας για έναν στόχο απολύτως εφικτό.

«Το επόμενο μέτωπο, το μεγάλο μέτωπο, το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην αγορά εργασίας, αφορά δύο πτυχές: Το πρώτο είναι πώς θα καλύψουμε ανάγκες σε γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως ο τουρισμός, όπου βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εξεύρεσης δυναμικού. Κι αυτό έχει να κάνει και με τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση, που είναι η επανακατάρτιση και η απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων σε μία αγορά εργασίας η οποία αλλάζει συνέχεια», σημείωσε.

Ακόμη, ανέφερε πως έχει σημασία να συνδέσουμε την κατάρτιση με την πιστοποίηση ώστε να αλλάξει εκ των πραγμάτων και η προσέγγιση ακόμη και των ίδιων των εργαζομένων για την κατάρτισή τους. Επίσης ότι σκοπός όλων των σχετικών προγραμμάτων είναι να μετατρέψουμε τελικά την επιδότηση ανεργίας σε επιδότηση εργασίας και πως όλα αυτά έχουν να κάνουν με μία διαφορετική φιλοσοφία. Με μία διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει να κάνει κανείς ενεργές πολιτικές απασχόλησης σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Έπιασαν την κουβέντα σε ηλικιωμένο... και τον “ξάφρισαν”

Γαλλία: Ένταση στα αποδυτήρια της Παρί μετά την ήττα από τη Μονακό

Ηγουμενίτσα: Κατασχέθηκαν 125 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο