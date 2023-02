Life

Ο Νίκος Μουτσινάς... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης και παρουσιαστής σε μια συζήτηση... εκ βαθέων, με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Νίκο Μουτσινά.

Τι λέει ο ανατρεπτικός ηθοποιός και παρουσιαστής για τις επιτυχίες του στο θέατρο και την τηλεόραση;

Πώς σχολιάζει τις κατά καιρούς αντιπαραθέσεις του;

Τι όνειρα κάνει για την επαγγελματική του διαδρομή;

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στις 24:00, ο Νίκος Μουτσινάς, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή