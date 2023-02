Πολιτική

Βουλή - Μανούσος Βολουδάκης: Ποιος πήρε την έδρα του

Γιατί αρνήθηκε ο πρώτος επιλαχών να καταλάβει την έδρα του βουλευτή, που χήρευσε, μετά από τον θάνατο του.

Το νενομισμένο όρκο έδωσε ο Ιωάννης Κασσελάκης, που θα αντικαταστήσει στον αείμνηστο Μανούσο Βολουδάκη, ως βουλευτής Χανίων.

Ο γιατρός Γιάννης Κασσελάκης, ο οποίος ήταν δεύτερος επιλαχών, δέχτηκε να αναλάβει τη θέση που έμεινε κενή, λόγω του θανάτου του Μανούσου Βολουδάκη.

Πριν την ορκωμοσία του κ. Κασσελάκη, ο προεδρεύων Χαράλαμπος Αθανασίου ανέγνωσε, ενώπιον της Oλομέλειας, την επιστολή του υποψηφίου βουλευτή Χανίων Δημήτρη Φραγκάκη.

«Παρόλο που στις εκλογές του 2019 ήμουν πρώτος επιλαχών, δεν θα αναλάβω την έδρα στο νομό Χανίων, λόγω των σημαντικών υποχρεώσεών μου στον ΕΟΤ, αλλά και την ήδη δεδηλωμένη απόφαση να μην είμαι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής», ανέφερε στην επιστολή του ο κ. Φραγκάκης.

