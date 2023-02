Γκουαρντιόλα σε Τζέραρντ: Νιώθω ντροπιασμένος για το ηλίθιο σχόλιο μου

Ηδημόσια συγγνώμη που είπε ο διεθνής προπονητής στον διάσημο ποδοσφαιριστή.

Το χρέος να απολογηθεί δημόσια στον Στίβεν Τζέραρντ για την αναφορά που έκανε προ ημερών στ’ όνομά του ένιωσε να πει ο Πεπ Γκουαρντιόλα.





??? “I apologise to Steven Gerrard for my unnecessary and stupid comment I said. He knows how I admire him and his career. I am ashamed of myself for what I said.”



Pep Guardiola opens up his presser by apologising to Steven Gerrard for his comments about him. pic.twitter.com/xq3QyGexeE