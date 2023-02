Οικονομία

Στάση εργασίας σε Τραμ και ΗΣΑΠ - Αλλαγές στον Προαστιακό

Τροποποιήσεις σε δρομολόγια του Προαστιακού. Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορήσουν οι συρμοί στις ράγες του Τραμ και του Ηλεκτρικού

Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ, «την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, το Τραμ δεν θα λειτουργήσει μεταξύ 10:00 - 13:30, λόγω στάσης εργασίας σωματείου εργαζομένων. Οι συρμοί θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται στις 9 το πρωί, ενώ αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας στις 2:30 το μεσημέρι».

Στάση εργασίας θα κάνουν σήμερα, από τις 22:00 έως λήξη της βάρδιας και οι εργαζόμενοι στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, με αίτημα «να μην προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Μεταφορών μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι απειλούνται να επιστρέψουν τις νόμιμες αμοιβές τους».

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, οι υπάλληλοι ζητούν «να προωθηθούν εδώ και τώρα στη Βουλή οι συμφωνηθείσες με την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών νομοθετικές ρυθμίσεις, που, μεταξύ των άλλων, θα απομπλέξουν τους εργαζόμενους από τις απειλητικές προβλέψεις πορίσματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις οποίες, απειλούνται ανά πάσα στιγμή να κληθούν να επιστρέψουν στην εταιρεία νόμιμες αμοιβές τους. Η συμφωνία με την πολιτική ηγεσία έλαβε χώρα από το καλοκαίρι και επικυρώθηκε μέσω της εγκεκριμένης από αυτή ΕΣΣΕ. Ωστόσο, αν και έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες, οι ρυθμίσεις αυτές δεν προωθήθηκαν στη Βουλή, παρότι σε αυτό το διάστημα ψηφίστηκαν νομοσχέδια του υπουργείου Μεταφορών και του Υπερταμείου, με ανάλογες διατάξεις για άλλους κλάδους. Θεωρούμε ότι αυτή η κωλυσιεργία του υπουργείου Μεταφορών, που διαιωνίζει μια άδικη απειλή σε βάρος των εργαζόμενων στη ΣΤΑΣΥ, στοχεύει στο να κρατάει τους εργαζόμενους σε μια ιδιότυπη ομηρία, προκειμένου να διευκολυνθούν στην υλοποίηση του σχεδίου τους για απαξίωση του προσωπικού και της εταιρείας, με τελικό στόχο την παράδοση έργου της σε ιδιώτες! Ζητάμε να προωθηθούν αμελλητί στη Βουλή οι συμφωνηθείσες ρυθμίσεις και να μην υπάρξει ουδεμία άλλη καθυστέρηση!».

Hellenic Train: Τροποποιήσεις σε δρομολόγια του Προαστιακού

Λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ) στην γραμμή του Αεροδρομίου, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, τα πρωινά τοπικά δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Α. Λιόσια - ΣΚΑ - Α. Λιόσια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Τα δρομολόγια στο τμήμα ΣΚΑ - Κορωπί - ΣΚΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά με συρμούς του προαστιακού.

